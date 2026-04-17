נתניהו בהתייחסות ראשונה: "לבקשת טראמפ הסכמנו להפסקת אש"

ראש הממשלה נתניהו פרסם הצהרה מיוחדת בנושא הפסקת האש בלבנון, שמתפקדת כעת כחלק מהפסקת אש אזורית כוללת, ומסביר לראשונה ישירות כי קיבל את בקשת הנשיא טראמפ לעצור את הלחימה כחלק ממהלך מדיני-צבאי רחב.

״לבקשת ידידי הנשיא טראמפ, שאיתו שינינו את המזרח התיכון והבאנו הישגים אדירים, הסכמנו להפסקת אש זמנית בלבנון. לבקשתו, ניתן הזדמנות לקדם פתרון מדיני וצבאי משולב עם ממשלת לבנון״ הסביר ראש הממשלה.

"שואלים אותי: ׳מה עשינו בצפון׳ והתשובה שלי: הבאנו הישגים כבירים, היו שני איומים מלבנון - איום קרוב ואיום רחוק: האיום הקרוב - חדירת אלפי מחבלים לשטחנו וירי נ״ט ליישובינו.והאיום הרחוק, שנסראללה בנה אותו במשך שנים - ירי של 150,000 טילים ורקטות שנועדו להחריב את ערי ישראל. את שני האיומים האלה הסרנו".

"עכשיו תראו מה עשינו: יצרנו לראשונה רצועת ביטחון עמוקה לאורך כל גבול הצפון. לא רק בלבנון; לאורך כל גבול הלבנון עד החרמון, דרך רמת הגולן ועד הירמוך. הם רצו להקיף אותנו בטבעת אש, אנחנו עשינו טבעת ביטחון, הרצועה הזו מסירה לחלוטין את האיום הקרוב של פלישה וירי נ״ט. צה״ל יושב שם - בקו הצהוב - כדי להמשיך להגן מפני האיום הקרוב".

"ולגבי האיום הרחוק - השמדנו 90% ממאגרי הטילים והרקטות שבנה נסראללה. חיסלנו את נסראללה עצמו. הדהמנו אותם בביפרים. חיסלנו אלפי מחבלים, חיזבאללה של היום הוא צל של עצמו לעומת ימי הרהב של נסראללה".

אך ראש הממשלה גם סייג את ההישגים, והסביר: "אבל אני אומר ביושר: עדיין לא סיימנו את המלאכה. יש דברים שאנחנו מתכננים לעשות מול איום הרקטות שנשארו ונגד איום הרחפנים, ולא אפרט. אבל יש לנו גם יעד נוסף והוא פירוק חיזבאללה. ולכן אני אומר לכם שוב ביושר: זה לא יושג מחר. זה דורש מאמץ מתמשך, סבלנות ואורך רוח, וזה דורש ניווט מושכל בשדה המדיני".

"ואני מזכיר לכם - בפעם הראשונה מזה 43 שנים, נציגי מדינת ישראל מדברים ישירות עם נציגי מדינת לבנון. הדרך לשלום עוד ארוכה, אבל התחלנו בה, ידנו האחת אוחזת בנשק, ידנו השנייה מושטת לשלום".

"בדרך זו או אחרת נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, ובעזרת השם נעשה ונצליח".