הסיכום הושג: כל אירועי התרבות והספורט חוזרים לפעילות מלאה

החל ממוצאי שבת: שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר התרבות מיקי זוהר סיכמו על הסרת כלל ההגבלות של פיקוד העורף. המשמעות: הקהל חוזר למגרשים, ההופעות מתקיימות כסדרן ואירועי יום העצמאות ברחבי הארץ יתקיימו ללא הגבלה מספרית

בשורה ענקית לחובבי הספורט והתרבות בישראל: שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר התרבות והספורט מיקי זוהר סיכמו היום (שישי) כי החל ממוצאי שבת הקרובה, יוסרו כלל ההגבלות על התקהלויות ואירועים ציבוריים.

על פי הסיכום בין השניים, המדינה חוזרת לשגרה מלאה בכל הקשור לפעילות פנאי, תרבות וספורט. המשמעות המיידית היא חזרת הקהל למגרשי הכדורגל והכדורסל ללא שום מגבלה מספרית, ופתיחה מלאה של אולמות התרבות והמופעים ברחבי הארץ.

חוגגים עצמאות ללא הגבלות

המהלך הדרמטי מגיע בעיתוי קריטי – רגע לפני חגיגות יום העצמאות ה-78. הסרת המגבלות מאפשרת לרשויות המקומיות ולמפיקים לקיים את כל ההופעות והאירועים המתוכננים לקראת החג במתכונת מלאה וללא צורך בצמצום קהל או עמידה במכסות מספריות.

מטעם תקשורת שר התרבות והספורט נמסר כי הסיכום נועד להשיב את החיים למסלולם ולאפשר לציבור הישראלי לחזור וליהנות מאירועי התרבות והספורט האהובים עליו.