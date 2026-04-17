שיהיה במזל: אביב גפן ושרון קאופמן הביאו בת לעולם

בשורות מרגשות מעולם המוזיקה: שנה וארבעה חודשים בלבד אחרי הולדת בנם המשותף ג'ון, הזמר וזוגתו מצפים לתינוק נוסף. עבור גפן, שחובק גם את דילן ואליוט מנישואיו הקודמים, מדובר בהפיכה רשמית לאב לארבעה

בשורות משמחות מאוד מעולם המוזיקה: הזמר והיוצר אביב גפן וזוגתו שרון קאופמן הביאו היום (שישי) לעולם בת. לאחר חודשים של ציפייה, השניים הגיעו לבית החולים ויצאו עם תוספת מתוקה ומרגשת למשפחה המתרחבת.

עבור אביב גפן מדובר באירוע "היסטורי" בתא המשפחתי הפרטי שלו: אחרי שלושה בנים, הוא הופך לראשונה לאב לבת. המצטרפת החדשה היא הילדה השנייה המשותפת לאביב ושרון, והיא מצטרפת לאחיה ג'ון, שנולד לפני כשנה וארבעה חודשים.

כזכור, לגפן (52) שני בנים מנישואיו הקודמים לשירה גפן: דילן בן ה-18 ואליוט בן ה-9. כעת, עם הצטרפותה של הבת הקטנה, גפן הופך רשמית לאב לארבעה – מה שמבסס את הפרק החדש והפורה בחייו לצד קאופמן.