מבזקים
סרוגים

שיהיה במזל: אביב גפן ושרון קאופמן הביאו בת לעולם

ל' ניסן התשפ"ו
מפתיע: אביב גפן ישיק דואט חדש עם גדול הזמר החסידי צילום: (צילום: יחצ)

בשורות משמחות מאוד מעולם המוזיקה: הזמר והיוצר אביב גפן וזוגתו שרון קאופמן הביאו היום (שישי) לעולם בת. לאחר חודשים של ציפייה, השניים הגיעו לבית החולים ויצאו עם תוספת מתוקה ומרגשת למשפחה המתרחבת.

עבור אביב גפן מדובר באירוע "היסטורי" בתא המשפחתי הפרטי שלו: אחרי שלושה בנים, הוא הופך לראשונה לאב לבת. המצטרפת החדשה היא הילדה השנייה המשותפת לאביב ושרון, והיא מצטרפת לאחיה ג'ון, שנולד לפני כשנה וארבעה חודשים.

כזכור, לגפן (52) שני בנים מנישואיו הקודמים לשירה גפן: דילן בן ה-18 ואליוט בן ה-9. כעת, עם הצטרפותה של הבת הקטנה, גפן הופך רשמית לאב לארבעה – מה שמבסס את הפרק החדש והפורה בחייו לצד קאופמן.

אביב גפן שרון קאופמן לידה

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה