"באמצעות רחפנים": חשד לאירוע בטחוני בשגרירות ישראל בלונדון

כוחות משטרה גדולים חוסמים את הגישה לנציגות הישראלית בבריטניה בעקבות סרטון של ארגון הטרור "א-שעב יאמין", בו נראים מחבלים משגרים רחפנים הנושאים לטענתם חומרים מסוכנים. המשטרה חוקרת "שימוש אפשרי בחומרים כימיים"

דרמה ביטחונית בלב לונדון: כוחות משטרה גדולים הוזעקו היום (שישי) לסביבת שגרירות ישראל בבריטניה, בעקבות איום חריג על תקיפה באמצעות חומרים כימיים. האירוע החל לאחר שארגון טרור המזוהה עם ציר הרשע האיראני פרסם הודעה לפיה שיגר רחפנים נושאי מטען כימי מסוכן לעבר מבנה השגרירות.

משטרת המטרופולין של לונדון אישרה בהצהרה קצרה כי היא חוקרת חשד לשימוש בחומרים מסוכנים באזור. כוחות הביטחון חסמו את כל דרכי הגישה למבנה הנציגות הישראלית, ושוטרים החלו בסריקות נרחבות במהלכן נמצאו מספר פריטים חשודים שהושלכו בקרבת מקום. במשטרה הבהירו כי בשלב זה אין סיכון מוגבר לבטיחות הציבור הרחב, אך נוכחות המשטרה תוגברה משמעותית.

הסרטון והאזהרה בעברית: "השפלת הממשלות הרודניות"

הכוננות הגבוהה הגיעה לאחר שסרטון מטריד הופץ ברשתות החברתיות במהלך הלילה על ידי ארגון המכנה עצמו "א-שעב יאמין". בתיעוד נראים שני רעולי פנים לבושים בחליפות מגן לבנות כשהם מטפלים ברחפן המצויד במטען לא מזוהה ולאחר מכן משגרים אותו.

הארגון בחר להוסיף לסרטון כיתוב בשפה העברית, הכולל אזהרה מפורשת: "אזהרה: שגרירות המשטר הציוני בלונדון. כבר הזהרנו את כל העמים בעולם להתרחק מנכסי הציונים. היום, בחסדי האל, עברנו לשלב השני של הפעולות". עוד נכתב בהודעה המאיימת: "בקרוב תראו בעיניכם הטהורות את השפלת הממשלות הרודניות".

המחלקה ללוחמה בטרור נכנסה לתמונה

במשטרת לונדון אישרו כי מחלקת השיטור ללוחמה בטרור (Counter Terrorism Command) מודעת לסרטון ולטענות הארגון. החוקרים בודקים האם אכן בוצע שיגור פיזי של רחפנים לעבר המבנה או שמא מדובר בלוחמה פסיכולוגית שנועדה לזרוע בהלה.

יצוין כי מאז תחילת המלחמה, נציגויות ישראליות ברחבי העולם נמצאות תחת איום מתמיד, אך השימוש בטענה למתקפה כימית באמצעות רחפנים מהווה עליית מדרגה משמעותית ברמת האיום והתעוזה של הארגונים הפועלים בשליחות איראן באירופה. גורמי ביטחון ישראלים עומדים בקשר רציף עם הרשויות בבריטניה לבחינת השלכות האירוע.





דובר משרד החוץ נמסר: נבדק חשד לאירוע בטחוני בפארק הסמוך לשגרירות ישראל בלונדון. יובהר כי לכל עובדי השגרירות שלום וכי השגרירות לא הותקפה.