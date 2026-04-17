כ"ץ: "היעד הוא פירוק חיזבאללה מנשקו - בדרך צבאית או מדינית"

שר הביטחון הבהיר כי צה"ל ימשיך להחזיק בשטחים שכבש בלבנון למרות הפסקת האש הזמנית והציב אולטימטום להמשך: "התקיפות מעבר לליטני יתחדשו אם היעדים לא יושגו"

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם היום (שישי) סקירה אסטרטגית מפורטת על מצב הלחימה בלבנון, בצל עשרת ימי הפסקת האש והקפאת המצב בשטח. בדבריו הדגיש כ"ץ כי המערכה רחוקה מסיום וכי צה"ל שומר על אחיזה מבצעית מלאה בכל המרחבים שטוהרו. "צה"ל אוחז וימשיך לאחוז בכל המקומות אותם טיהר וכבש", הבהיר השר, "התמרון הקרקעי השיג הישגים רבים אבל הם עדיין לא הושלמו".

אזור ביטחון של 10 ק"מ והרס תשתיות טרור

במהלך דבריו הציג שר הביטחון את הנתונים המבצעיים המרשימים של המבצע עד כה. לדבריו, חוסלו למעלה מ-1,700 מחבלים – נתון הגבוה פי שניים מנפגעֵי האויב במלחמת לבנון השנייה.



כ"ץ תיאר את המציאות החדשה שנוצרה בגבול: "נוצר אזור ביטחון המוחזק על ידי צה"ל, המגיע לעומק של 10 ק"מ מקו הגבול ועד קו הנ"ט, מהים ועד החרמון".

השר התייחס גם לגורל הכפרים הלבנוניים הסמוכים לגבול: "אזור הביטחון ימשיך להיות מנוקה מתשתיות טרור, כולל הרס הבתים בכפרי המגע הלבנונים שהפכו למוצבי טרור לכל דבר". המטרה, לדבריו, היא הסרת איום הפלישה ומניעת ירי ישיר לעבר יישובי הצפון.

האולטימטום לליטני ומעורבות ארה"ב

למרות ההישגים, כ"ץ הבהיר כי המרחב שבין אזור הביטחון לנהר הליטני טרם פורז ממחבלים ואמצעי לחימה. "דבר זה יהיה חייב להתבצע בדרך מדינית או באמצעות המשך הפעילות הצבאית בתום הפסקת האש", הצהיר.



הוא שלח מסר תקיף לתושבי דרום לבנון המבקשים לחזור לבתיהם: "במידה ותתחדש האש – אותם תושבים שיחזרו למרחב הביטחון יהיו חייבים להתפנות כדי לאפשר את השלמת המשימה".

באשר ליעד העל של המערכה, כ"ץ הציב מטרה חד-משמעית: פירוק חיזבאללה מנשקו. לדבריו, כעת נוצר "מנוף מדיני משמעותי" בזכות מעורבותו הישירה של נשיא ארה"ב, המפעיל לחץ על ממשלת לבנון לעמוד במחויבות זו.

לסיום, פנה שר הביטחון לתושבי הצפון וחיזק את עמידתם: "הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך נעשה. תקיפת מוקדי הכוח של חיזבאללה מעבר לליטני ובכל רחבי לבנון תצטרך להתחדש ולהתבצע במידה והיעדים לא יושגו".