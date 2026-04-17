הרב זרביב תוקף: "עזבתי את הילדים בשבילכם - למה להסתכל על הרע?"

הסערה סביב בחירתו של הרב אברהם זרביב להשיא משואה ביום העצמאות לא שככה - אך נראה כי הוא עצמו כלל לא מתרגש. בריאיון לסרוגים, הוא מגיב לביקורת משמאל, מדבר על השליחות בשדה הקרב, ומעביר מסר חד: "אני עובד אצל עם ישראל"

לאחר בחירתה של השרה מירי רגב להעניק לו את הכבוד להשיא משואה ביום העצמאות, מצא את עצמו הרב אברהם זרביב בלב סערה ציבורית.

הרב זרביב, דיין ולוחם מילואים שמשרת כמפעיל D9, מוכר בזכות השילוב בין עולם התורה לשדה הקרב - אך ספג ביקורת מצד גורמים בשמאל על אמירות עבר והתבטאויות במהלך הלחימה. למרות זאת, בראיון מיוחד לסרוגים הוא נשאר ממוקד בעיקר - בעשייה, בשליחות ובעם ישראל.

"אני מאמין בצדקת הדרך"

הרב זרביב לא מתרגש מהביקורת שהגיעה, בעיקר מצד גורמים בשמאל. מבחינתו, מדובר ברעשי רקע שלא נוגעים בלב העשייה. "אני מאמין בצדקת הדרך. אני עובד אצל עם ישראל - ורוב עם ישראל מבין את המשמעות של מה שעשינו".

הוא מדגיש כי הפעילות שבה היה שותף בשטח אינה תאורטית אלא מצילת חיים ממש.

"הורדנו משמעותית את מספר הלוחמים שנפגעו. חסכנו כאב של עשרות משפחות. זה הדבר האמיתי".

"כואב לי עליהם"

למרות הטון התקיף, זרביב אינו יוצא למתקפה אישית נגד המבקרים. להפך - הוא בוחר בגישה מכילה. "אני לא נעלב, אלא כואב בשבילם", הוא אומר על המבקרים. "ככה נראים החיים שלהם - וזה עצוב".

לדבריו, השירות הארוך והמחיר האישי ששילם נועד עבור כלל הציבור, ללא הבדל.

"יצאתי מהבית לשנתיים וחצי גם בשביל אלו שלא חושבים כמוני. לא הייתי עם המשפחה, לא חייתי חיים רגילים - רק כדי לנצח במלחמה הזו".

הרב אברהם זרביב בטקס המשואות (עיבוד תמונה) צילום: יונתן זינדל, לירון מולדובן/פלאש90

"המשואה שייכת לאשתי"

מאחורי הסיפור האישי עומדת משפחה שנושאת בנטל הכבד. זרביב משתף ברגע קבלת הבשורה על הדלקת המשואה - רגע שבו בחר להפנות את הזרקור לאשתו. "אמרתי לה: המשואה היא שלך. היא מחזיקה את הבית, את הדאגות, את הילדים. היא הגיבורה האמיתית".

בין תורה ללחימה

החיבור בין עולמו הרוחני לשדה הקרב אינו סיסמה עבורו, אלא דרך חיים. "יצאתי עם 'ספרא וסייפא' - תורה ולחימה יחד", הוא מסביר. "אני רואה את זה בעיניים - את האמונה בתוך הפעילות, בתוך ההצלחות".

הוא מתאר רגעים קשים בשטח - פגיעות, מטענים וירי מטווח קרוב, ומדגיש את תחושת ההשגחה שמלווה אותו. "אני חי את זה שהקב"ה איתנו. אי אפשר להסביר אחרת איך יוצאים מדברים כאלה".

הרב זרביב ברצועת עזה. צילום: פרטי

"תסתכלו על המכלול"

לצד הביטחון בדרכו, זרביב מוכן גם להביט פנימה. "יכול להיות שהיו אמירות מיותרות", הוא מודה. "אבל צריך להסתכל על המכלול - על העשייה, על התרומה, על הרצון להגן על עם ישראל".

המסר: אחדות ועשייה

לקראת הדלקת המשואה, זרביב מבקש להעביר מסר פשוט וברור. "אני לא חושב שאני מודל שצריך ללמוד ממנו. אני רק רוצה שעם ישראל יאהבו אחד את השני. שאפשר לשלב - תורה וצבא, רוח ומעשה. לא באתי לדבר - באתי לעשות".

ברקע הוויכוח הציבורי, נדמה כי מבחינתו של הרב זרביב התמונה ברורה: שליחות, עשייה ואמונה - מעל לכל רעש.