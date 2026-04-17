לוין שובר את הכלים: הצעד המפתיע של השר נגד העליון

שר המשפטים וסגן ראש הממשלה יריב לוין שיגר היום (שישי) מכתב חריף לחברי הוועדה לבחירת שופטים, בו הבהיר כי אין בכוונתו לפתוח בהליכים למינוי שופטים לבית המשפט העליון כל עוד נמשך הווטו הפוליטי על מועמדיו.



לוין תקף את חברי הוועדה המסרבים לפשרות וטען כי מדובר בניסיון כפייה משפטי הפוגע בגיוון הדרוש למערכת, תוך שהוא מדגיש כי לא יאפשר את הניסיון לכפות עליו מינוי שופטים לערכאה העליונה חרף הלחצים המשפטיים המופעלים עליו.

השר ציין כי המצב הקיים, בו חסרים ארבעה שופטים בבית המשפט העליון, הוא תוצאה ישירה של הטלת "וטו אוטומטי" על מועמדים שביקש למנות בעבר לצורך גיוון בית המשפט. לטענתו, מדובר בווטו פוליטי ומביש שאין לו קשר לכישורי המועמדים או למקצועיותם.



"הגיעה העת להפנים כי מה שהיה לא יהיה עוד", כתב לוין במכתבו, כשהוא דורש לפתוח את שורות בית המשפט בפני מועמדים בעלי השקפות עולם משפטיות שדרכם לשם הייתה חסומה עד כה.

לצד המבוי הסתום בערכאה העליונה, הודיע לוין על קידום מינויים לערכאות אחרות ללא דיחוי. במסגרת זו, השר מתכוון לפרסם ברשומות את מועמדותם של נשיאי בתי משפט השלום לכהונה בבית המשפט המחוזי.



המהלך נתפס כחלק מקידום השלב הראשון של תוכנית המינויים של השר, במטרה לאייש את התקנים החסרים בערכאות המחוזיות והשלום למרות המחלוקת סביב הרכב בית המשפט העליון.