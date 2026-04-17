ממשיך להתחמש: הסרוג הבכיר שצפוי להצטרף לבנט

מפלגת "בנט 2026" ממשיכה לרכז עניין רב במערכת הפוליטית, כאשר השאלה המרכזית נותרת סביב זהות הנבחרת שתקיף את ראש הממשלה לשעבר. העיתונאי יאיר שרקי מדווח ב"ידיעות אחרונות" כי נפתלי בנט מחזיק בשורה של שמות מסקרנים "בקנה", במטרה לייצר רשימה מגוונת שתפנה לקהלים רחבים.

בין השמות הבולטים שעלו לאחרונה ניתן למצוא את ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, וכן את ראשת עיריית ירוחם לשעבר טל אוחנה. כהן, דמות מוערכת בציבוריות הישראלית ובציונות הדתית, עשוי להעניק לרשימה משקל ביטחוני וערכי משמעותי.

המתיחות מאחורי הקלעים והקשר למגזר

שם נוסף שעלה בבורסת השמות הוא שבות רענן, המזוהה עם מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל. אולם, על פי הדיווח, היחסים בתוך סביבתו של הנדל מתוחים מאוד על רקע הקמפיין לשלילת זכות הצבעה ממי שאינו משרת – מהלך שרענן מתנגדת לו נחרצות. רענן עצמה מסרה בתגובה כי חבירה לבנט אינה עומדת כרגע על הפרק.

צירופה של דמות כמו רענן עשוי לסייע לבנט בחוגי הציונות הדתית, מגזר שכרגע לא מוצא ייצוג הולם ברשימה המתגבשת. כיום, בנט מתקשה לשחזר את האחיזה בבייס הדתי-לאומי הקלאסי, ושמות מהסוג הזה עשויים להיות הגשר חזרה ללב המגזר.

המבחן האמיתי: איילת שקד

למרות שלל השמות החדשים והמבטיחים, שרקי מדגיש כי קיים שם אחד שיהווה את המבחן האמיתי עבור בנט ויוכל להגדיר את זהותה המדויקת של המפלגה: איילת שקד.

ההחלטה האם לשלב שוב את שותפתו ההיסטורית של בנט תהיה זו שתקבע האם המפלגה פונה ימינה באופן מובהק, או שמא בנט מבקש לייצר פלטפורמה חדשה לחלוטין המנותקת ממשקעי העבר. נראה כי עם כל הכבוד לרכש הביטחוני או המוניציפלי, השאלה סביב שקד נותרת הדרמה הגדולה באמת של סבב הבחירות הבא.