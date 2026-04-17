לא רק מנדטים: נפתלי בנט בהישג משמעותי נוסף

אחרי ההתחזקות המשמעותית במספר המנדטים, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, רושם הישג גדול נוסף גם בזירה אחרת ולא פחות משמעותית

התחזקותו של נפתלי בנט במפת המנדטים מקבלת משנה תוקף גם בשאלת ההתאמה האישית לתפקיד ראש הממשלה. על פי נתוני סקר "מעריב" שנערך על ידי ד"ר מנחם לזר, בנט מצליח לסגור כמעט לחלוטין את הפער מול בנימין נתניהו, והשניים נמצאים כעת במרחק נגיעה זה מזה.

כאשר המשיבים נשאלו מי מתאים יותר לכהן כראש הממשלה, נתניהו או בנט, זכה נתניהו ל-43% תמיכה. בנט, שנמצא במגמת עלייה עקבית בשבועות האחרונים, הגיע ל-41% – פער של שני אחוזים בלבד שנמצא בתוך טווח הטעות הסטטיסטית.

הפער מול שאר המועמדים

לעומת הקרב הצמוד מול בנט, מול שאר ראשי מפלגות האופוזיציה נתניהו מצליח לשמור על יתרון משמעותי יותר. בהשוואה מול גדי אייזנקוט, נתניהו מוביל עם 45% התאמה לעומת 38% לאייזנקוט – פער של שבעה אחוזים לטובת ראש הממשלה המכהן.

אל מול יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הפער גדל משמעותית. נתניהו זוכה ל-48% התאמה לעומת 29% בלבד לליברמן, יתרון של 19% לנתניהו.