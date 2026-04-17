סקר מנדטים: בנט מתפוצץ; הקואליציה בצרות

שבוע אחרי כניסתה לתוקף של הפסקת האש עם איראן, סקר מנדטים חדש שמתפרסם הבוקר מציג תמונה חד משמעית

כשבוע לאחר כניסת הפסקת האש עם איראן לתוקפה, סקר מנדטים חדש מציג תמונה ברורה של היחלשות גוש הממשלה. על פי סקר "מעריב" שנערך על ידי "לזר מחקרים", גוש האופוזיציה מצליח להתבסס זה השבוע השלישי ברציפות עם רוב של 61 מנדטים, וזאת ללא הסתמכות על מפלגות רע"מ וחד"ש-תע"ל.

מהסקר עולה כי גוש הקואליציה הנוכחי לא מצליח לשחזר את כוחו ועומד על 49 מנדטים בלבד. הנתונים משקפים את הלך הרוח הציבורי בתקופה המורכבת שבין סיום המערכה מול איראן לבין המשא ומתן להסדר בלבנון.

בנט והליכוד ראש בראש

בזירת המפלגות, הליכוד בראשות בנימין נתניהו נותר המפלגה הגדולה ביותר עם 25 מנדטים, אך נפתלי בנט נושף בעורפו עם 24 מנדטים – נתון המעיד על התחזקות משמעותית של ראש הממשלה לשעבר. במקום השלישי ניצבת מפלגת "ישר!" בראשות גדי אייזנקוט עם 12 מנדטים.

שאר המפלגות מציגות נתונים חד-ספרתיים: ש"ס, ישראל ביתנו והדמוקרטים מקבלות 9 מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר זוכה ל-8 מנדטים, בעוד יש עתיד ויהדות התורה מסתפקות ב-7 מנדטים לכל מפלגה. בתחתית הרשימה נמצאות המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל ורע"מ, עם 5 מנדטים כל אחת.