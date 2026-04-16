בגיל 26: עומר חזן התארס לבחירת ליבו

הם אמרו 'כן': אחרי ששמרו על ההצעה מתחת לרדאר למשך יותר מחודש. עומר חזן שלף טבעת והפתיע את בת זוגו ברגע בלתי נשכח

אחרי זוגיות של שנה וחצי, הגיע הרגע המרגש: השחקן עומר חזן שלף טבעת וביקש את ידה של בחירת ליבו, כוכבת הרשת יובל חזיזה. כך פורסם ב"ישראל בידור".

חזן (26), אחד הכוכבים המצליחים והעסוקים בישראל, וחזיזה, מובילת דעת קהל ואייקון אופנה, נחשבים לאחד הזוגות היציבים והמתוקים בתעשיית הבידור.

נזכיר כי בשנה האחרונה חזן פוטר מההצגה "צ'ארלי וחצי", וזאת לאחר שהודיע כי קיבל על עצמו לשמור נגיעה. לאחר מכן פגש השחקן המוכר את הרב יגאל כהן. הרב בירך אותו, חיזק אותו ואמר לו: "כל הכבוד לך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע ושתצליח בכל מעשי ידיך".