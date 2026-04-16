מסתמן: העוזרת המשפטית שקראה לתלות את בן גביר - תפוטר

העוזרת המשפטית הוצאה לחופשה כפויה וכעת נודע כי היא עומדת בפני פיטורין. לאחר פניית התקשורת האירוע התגלה להנהלת בתי המשפט, ולאחר מכן הוגשה גם תלונה במשטרה

מנהל בתי המשפט והיועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט העבירו תלונה רשמית למשטרה על חשד להסתה לאלימות שביצעה העוזרת המשפטית של השופט עבאס עאסי, אבישג בן שמואל.

זאת לאחר שהיא נשאה שלט בהפגנה הקורא להוציא להורג את השר איתמר בן גביר. כמו כן, היא זומנה לשימוע לפני פיטורים. מוקדם יותר פורסם ב-I24NEWS כי היא הוצאה לחופשה כפויה, כעת מסתמן כי היא עומדת להיות מפוטרת.

מלכתחילה טיפל בעניין השופט יעקב שפסר שמנהל בפועל את בית המשפט המחוזי בלוד. השופט שפסר קרא ביום שני לעובדת והעיר לה, אך לא עדכן אף אחד על האירוע הקיצוני. לא העביר לטיפול פלילי, לא העביר לטיפול משמעתי. וגם לא עדכן את מנהל בתי המשפט.

לאחר פניית התקשורת האירוע התגלה להנהלת בתי המשפט שהחליטה לנקוט ביד קשה מיד, וכאמור הוגשה תלונה במשטרה, העניין הועבר לאגף המשמעת, והיא זומנה לשימוע לפני פיטורים.