אחרי הכרזת טראמפ: נתניהו מתייחס לראשונה להפסקת האש בלבנון

שעות אחרי ההכרזה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנושא, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם כעת (חמישי) הצהרה בה התייחס לראשונה להפסקת האש בין ישראל ללבנון, שתיכנס לתוקף הלילה בחצות.

"יש לנו הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון. הנשיא טראמפ מתכוון להזמין אותי ואת נשיא לבנון כדי לנסות לקדם את ההסכם הזה" אמר נתניהו. "ההזדמנות הזאת קיימת משום שאנחנו שינינו עד היסוד את מאזן הכוחות בלבנון. הפעלנו את הביפרים, חיסלנו את מצבור הנשק העצום של 150 אלף רקטות וטילים שנסראללה הכין להחריב את ערי ישראל - וחיסלנו את נסראללה".

לדבריו, "המאזן השתנה בצורה כזאת שהתחלנו לקבל קריאות מלבנון בחודש האחרון לקיים שיחות שלום ישירות בינינו לבינם, דבר שלא היה למעלה מ-40 שנה. אני נעניתי לקריאה הזאת והסכמתי לפסק זמן, או יותר נכון להפסקת אש זמנית של עשרה ימים, כדי לנסות לקדם את ההסכם שהתחלנו לדון בו עם פגישת השגרירים בוושינגטון".

בהמשך נתניהו הציג את הדרישות היסודיות של ישראל: פירוק חיזבאללה מנשקו, ו"הסכם שלום בר קיימא, שלום מתוך עוצמה". "כדי להשיג את הפסקת האש, חיזבאללה התעקש על שני תנאים: הראשון ישראל חייבת לסגת מכל שטחיה של לבנון עד הגבול הבינלאומי, והתנאי השני - הפסקת אש במתכונת 'שקט תמורת שקט'" אמר. "לא הסכמתי לא לזה ולא לזה, ואכן שני התנאים האלו אינם מתקיימים".

"אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה" הבהיר נתניהו. "זה לא חמש הנקודות שהיו לפני שאגת הארי. זו רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. רצועת ביטחון של עשרה קילומטר עובי שהיא הרבה יותר חזקה, עצימה, רצופה ומוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. שם אנחנו נמצאים, אנחנו לא יוצאים".

נתניהו טען כי "זה מאפשר לנו קודם כל לבלום את סכנת הפלישה לתוך היישובים שלנו, וזה מאפשר לנו למנוע ירי של נ"ט ישיר לתוך היישובים. היישובים עכשיו מוגנים משתי הסכנות הללו. כמובן יש עוד בעיות, יש עוד טילים שאנחנו צריכים – או יותר נכון רקטות – שעדיין נשארו להם. גם בזה נצטרך לטפל כחלק מאותה התקדמות להסכם ביטחון והסכם שלום רציף".

בסיכום דבריו נתניהו התייחס למשא ומתן מול איראן. "אני דיברתי עם הנשיא טראמפ ביומיים האלו, והוא אמר לי שהוא נחוש בצורה אדירה להמשיך גם את המצור הימי וגם להביא לפירוק יכולת הגרעין של איראן – מה שנותר ממנה" ציין. "הוא לא מוותר על זה, הוא בטוח שיכול לסלק את האיום הזה אחת ולתמיד בהמשך לדברים הגדולים שעשינו יחד. כמובן נטפל גם באיום הטילים, גם ביכולת ההעשרה, אני לא מפרט".

"יש פה שני מהלכים חשובים מאוד שיכולים לשנות את מצבנו הביטחוני והמדיני באופן יסודי לשנים הבאות" סיים נתניהו. "בעזרת ה' נעשה, בעזרת ה' גם נצליח."