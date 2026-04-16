"לא למדו כלום": ליברמן בתגובה ראשונה להפסקת האש בלבנון

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב להפסקת האש בלבנון ואמר כי "זו בגידה בתושבי הצפון. ממשלת השבעה באוקטובר לא למדו כלום"

דקות ספורות אחרי ההודעה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הפסקת האש בלבנון, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב הערב (חמישי) להחלטה ותקף את הממשלה על הפגיעה בתושבי הצפון.

"הפסקת האש בלבנון - זו בגידה בתושבי הצפון" אמר ליברמן. "אי אפשר לתת לתושבים לחיות מסבב לסבב. זו מציאות פשוט בלתי נסבלת!".

ליברמן הוסיף ותקף: "ממשלת השבעה באוקטובר לא למדו כלום. שוב נותנים לחיזבאללה זמן להשתקם ולהתחזק".

"אסור לסיים את המלחמה בלי הכרעה ברורה וחיסול חיזבאללה" סיכם. "אחרת הסבב הבא הוא רק עניין של זמן, במחיר כבד יותר ובתנאים הרבה יותר גרועים".