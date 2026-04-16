שר החינוך הודיע על הקלות משמעותיות נוספות בבגרות

משרד החינוך מעלה הילוך בניסיון להקל על הלחץ הנפשי והלימודי של תלמידי ישראל: שר החינוך יואב קיש הציג היום (חמישי) מתווה הקלות מורחב לבחינות הבגרות. ההחלטה התקבלה לאחר לחץ ציבורי כבד מצד מועצת התלמידים, הנהגת ההורים וראשי רשויות, שטענו כי המתווה הקודם לא נתן מענה הולם למצבם הרגשי של בני הנוער ולהפסד ימי הלימוד הרבים.

המתווה החדש מחלק את המדינה לשלושה מעגלי סיוע, בהתאם לרמת המורכבות הביטחונית שחווים התלמידים.

המעגל הארצי: בחינה פנימית ושינוי משקולות

השינוי המשמעותי ביותר שייגע בכל תלמידי ישראל הוא האפשרות לבחור מקצוע הומניסטי אחד (היסטוריה, אזרחות או ספרות) ולהיבחן בו בבחינה פנימית בית-ספרית במקום בבחינה חיצונית. עם זאת, במשרד החינוך מדגישים כי מקצועות הליבה – מתמטיקה, אנגלית, לשון ותנ"ך – יישארו במתכונת של בחינות חיצוניות.

בנוסף, המשרד משנה את שיטת חישוב הציונים:

שיפור משקל ה"מגן": במקצועות שבהם הבחינה החיצונית היוותה 70%, משקלה יירד ל-60% ומשקל ציון ההגשה (המגן) יעלה ל-40%.

רשת ביטחון: בכל מקרה, ייבחר החישוב שמיטיב עם התלמיד ונותן לו את הציון הגבוה יותר.

התאמה לממוצע: אם הממוצע הארצי במקצוע מסוים יתברר כנמוך מהממוצע הרב-שנתי, יינתן "פקטור" כדי לצמצם את הפער.

מדעי המחשב: ציון המעבר בבחינה יירד מ-55 ל-45.

דגש לצפון: מתווה מיוחד לקו העימות

עבור תלמידי אזור המפרץ והגולן הדרומי, נקבע כי יוכלו לבחור שני מקצועות הומניסטיים לבחינה פנימית. בנוסף, הם יזכו לתוספת של 5% לציון הסופי בתנ"ך ובעברית (למגזר הלא-יהודי) ובכל בחינות ההגבר.

בקו העימות בצפון ההקלות מגיעות לשיאן:

בחינות קצרות יותר: שאלוני הבחינה במתמטיקה ובשפת אם יהיו מותאמים ומקוצרים.

תוספת ציון משמעותית: תלמידי קו העימות יקבלו תוספת של 10% לציון בבחינות ההגבר ובתנ"ך.

מעבדות: מבחני המעבדה בפיזיקה, כימיה וביולוגיה יבוצעו באופן פנימי בבתי הספר.

ביטול בחינות תנופ"ה

לצד ההקלות בתיכונים, הודיע משרד החינוך על ביטול בחינות ה"תנופ"ה" (המבחנים הארציים לכיתות ו') שתוכננו להמשך שנת הלימודים, מתוך רצון להוריד את העומס גם מבתי הספר היסודיים.

שר החינוך יואב קיש הסביר את המהלך: "נוצרה מציאות של אי-ודאות ולחץ שאיננו רק פדגוגי אלא גם נפשי. תלמידי הצפון מתמודדים עם מציאות חריגה שמחייבת מענה מדויק יותר. המתווה נועד לייצר ודאות ולאפשר לכל תלמיד לגשת לבחינות בצורה רגועה והוגנת יותר".

למרות המתווה המורחב, חלק מדרישות הנהגת ההורים – ובהן דחיית לוח הבחינות והשוואת משקלי הציונים ל-50/50 במקצועות הליבה – לא התקבלו בשלב זה. אגף הבחינות צפוי לפרסם בימים הקרובים מסמך מפורט עם הנחיות היישום המלאות לכלל בתי הספר.