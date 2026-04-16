למרות הקרירות מנשיא לבנון: בישראל מקווים להסכם שלום

למרות מה שנראה ככתף קרה מצד נשיא לבנון אל עבר ישראל, בארה"ב מדווחים כי גורמים בכירים בישראל הביעו תקווה כי לבנון תצטרף להסכמי אברהם

יאיר אמר
כ"ט ניסן התשפ"ו
רשת פוקס ניוז האמריקאית מדווחת כעת, כי גורמים בכירים בישראל מאמינים כי השיחות הישירות תחת פיקוח הבית הלבן בין ישראל ולבנון, יכולות להוביל לנורמליזציה בין המדינות והצטרפת לבנון אל הסכמי אברהם.

על פי הדיווח, גורמים דיפלומטים ומדיניים בכירים מישראל, מאמינים כי השיחות הישירות בוושיגנטון יסללו את הדרך אל נורמליזציה בין המדינות, זאת למרות כמה מה שנראה כקשיים ראשוניים במגעים.

רק לפני שעה קלה, סירב הנשיא הלבנוני ג'וזף עאון, לצרף את ראש הממשלה נתניהו לשיחה משולשת עם מזכיר המדינה רוביו ולא התייחס כלל בדבריו לשיחות עם ישראל, ומוקדם יותר אף הצהיר כי לבנון 'דורשת' מישראל הפסקת אש ונסיגה מלאה משטחה.

