כ"ץ: "איראן נמצאת בפני צומת היסטורי"

שר הביטחון ישראל כ"ץ בטקס אזכרה לנופלי משפחות משרד הביטחון: "איראן ניצבת בפני צומת היסטורי - זהו רגע הבחירה שלהם - בין גשר לעתיד לבין תהום של בידוד והרס"

כ"ט ניסן התשפ"ו
כ"ץ: "איראן נמצאת בפני צומת היסטורי"
השר כ"ץ בטקס צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר היום (חמישי) בטקס אזכרה לנופלי משפחות משרד הביטחון: " זה רגע הבחירה של איראן - בין גשר לעתיד לבין תהום של בידוד והרס - והרסנו ופגענו בכל היעדים האסטרטגיים והיכולות האסטרטגיות של איראן ואם נצטרך נשוב ונעשה את זה".

השר כ"ץ בטקס | צילום: נטע דבח, משרד הביטחון


הדברים המלאים: "איראן ניצבת בפני צומת היסטורי: דרך אחת מובילה לוויתור על דרך הטרור והגרעין ולבחירה בעתיד של יציבות ושיקום, לפי הצעת ארה"ב".

"הדרך השנייה מובילה לתהום שממנו המשטר האיראני לא יצליח להיחלץ. זה רגע הבחירה שלהם - בין גשר לעתיד לבין תהום של בידוד והרס - והרסנו ופגענו בכל היעדים האסטרטגיים והיכולות האסטרטגיות של איראן ואם נצטרך נשוב ונעשה את זה".

"אם המשטר האיראני יבחר בדרך השנייה, הוא יגלה מהר מאוד שהמטרות שטרם תקפנו עד עכשיו - כואבות אפילו יותר ממה שתקפנו ותקפנו הרבה. הבחירה בידיהם וההשלכות - עליהם".

