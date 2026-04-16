משנה את הפקודות: ארה"ב הופכת את המלחמה באיראן לעולמית

הוראות חדשות של צבא ארה"ב מרחיבות את גבולות הסכסוך עם איראן ודוחפות את משטר האייתולות עמוק לפינה

פיקוד הצי המרכזי של ארה"ב (USNAVCENT) פרסם פקודות חדשות אל כלל ספינות ושייטי הצי האמריקאי, על פי הם, כחלק מהמצור הימי על איראן, כל ספינה איראנית החשודה כקשורה אל המשטר או חשודה בעיסוק בעקיפת סנקציות, היא מטרה צבאית לגיטימית כחלק מהמערכה במזרח התיכון.



על פי הפקודות החדשות, בהמשך להטלת המצור על מיצרי הורמוז, הורחבו תנאי המצור וכלל הספינות האיראניות המוגדרות חשודות הוכנסו תחת כנפי המערכה. הפקודה החדשה מרחיבה דה-פקטו את המצור על דרום איראן דרך מיצרי הורמוז, אל מצור בינלאומי.

הוראות אלו קובעות כך: "כל ספינה איראנית בעלת קשר ישיר למשטר, נמצאת תחת סנקציות או כזו הנחשדת בפעילות עקיפת סנקציות או שימוש להברחות ניתנת להשתלטות על ידי כל ספינת צי במים בינלאומיים".

מדובר באיום משמעותי חדש על הכלכלה האיראנית, המצור נכנס לתוקף לפני ימים ספורים, כאשר לפי חישובים, כל יום שכזה עולה לאיראנים כחצי מיליארד דולר וכעת גם ספינות שהצליחו לעזוב את המפרץ בזמן, או שפועלות כחלק מ'צי הצללים' הגלובלי של איראן הפכו למטרות ולא יוכלו לפעול, לפחות לא באופן גלוי.

מדובר במהלך חנק כלכלי משמעותי, אשר מעלה את הסיכוי לצניחת נכסים דרמטית אף יותר של המשטר, באופן שעלול להוביל לקריסה כלכלית כוללת.