הזמר הוותיק זועם שלא הוזמן לטקס המשואות: "לקחו זמר בן שנתיים"

טקס הדלקת המשואות של שנת 2026 ממשיך לייצר כותרות, והפעם מכיוונו של אחד הקולות הגדולים ביותר במוזיקה הישראלית. לאחר שיהודית באומן, רעייתו של שימי תבורי, פרסמה פוסט ביקורתי ברשתות החברתיות, בני הזוג התייצבו לשיחה פתוחה שבה הסבירו מדוע הבחירה האמנותית השנה מעליבה ומקוממת אותם.

בראיון לרדיו 103FM, תבורי הביע פליאה על הכללתם של אמנים צעירים בטקס הממלכתי ביותר של המדינה. "בחרו ילד ששנתיים שר ומוציא איזה שיר או שניים, שכחתי את השם שלו", אמר תבורי. כשהזכירו לו שמדובר בזמר ששון איפרם שאולוב, השיב: "כן, שאולוב. לא אני, ולא חיים משה, ולא עוד מיליון אנשים. לא כתבתי את זה כדי שייקחו אותי, אבל התחושה שלי שזה לא פייר. הייתי בלבנון, באגם קרעון עם עוזי חיטמן, איפה לא הייתי בחייאק רבאק?".

"הכול אינטרסים של פעילים"

באומן, שאישרה כי היא עומדת מאחורי הפוסט שחולל את הסערה, לא חסכה במילים וסימנה באופן ישיר את האחראית לטקס, השרה מירי רגב. "שימי לא מוערך מספיק בטקסים ממלכתיים. למה? כי אין לו אינטרס אישי או שאין לה? לה, כולכם יודעים מי זאת", אמרה באומן וכשנשאלה אם היא מתכוונת לשרה רגב השיבה בחיוב.

לדבריה, הבחירות בטקס מונעות משיקולים פוליטיים בלבד: "יש להם אינטרסים לפעילים שלהם כדי שיבחרו בהם, שירימו להם. עוד מעט גם אחמד טיבי ישיא משואה, לא?". באומן אף נזכרה במפגש מקרי עם השרה: "היא ראתה אותנו פעם בקיוסק של מיצים טבעיים ואמרה לו 'כל הכבוד שימי', זו מירי רגב".

הלב הכואב והכתם בהיסטוריה

במהלך השיחה עלו שמותיהם של אמנים נוספים שנדחקו הצידה לדעתם. תבורי הזכיר את חיים משה, עוזי פוקס ולהקת סקסטה כמי שראויים להערכה ממסדית. כשנשאלה באומן מדוע חברו הקרוב של תבורי, אביהו מדינה, דווקא כן זכה להערכה מהממסד, השיבה בחדות: "אביהו מדינה קצת מעורב בפוליטיקה".

"בכל ההיסטוריה יישאר כתם של חוסר הערכה לזמר שאהוב בכל ישראל", סיכמה באומן. "הוא זוכה להערכה מהציבור, והקהל רוצה לראות בטלוויזיה את מי שבאמת תרם למדינה לאורך עשורים. אני יושבת פה והלב שלי כואב".