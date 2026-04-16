תוך דקה: כ-70 תשתיות טרור הושמדו במרחב בינת ג'בייל. צפו

אוגדה 98 ממשיכה להעמיק את האחיזה בדרום לבנון: כוחות עוצבת הקומנדו פועלים בימים האחרונים במרחב בינת ג'בייל, במטרה לנטרל את תשתיות הטרור של חיזבאללה ולסכל ניסיונות ירי לעבר שטח ישראל. אמש (רביעי) תוך דקה הכוחות השמידו 70 תשתיות טרור.

במהלך פעילות ממוקדת בשכונת קסבת עינתא, פשטו אתמול לוחמי יחידת אגוז על מרחב לחימה מרכזי של הארגון. הסריקות בשטח חשפו פעם נוספת את השימוש הציני שעושה חיזבאללה בסביבה אזרחית: בתוך המבנים איתרו הלוחמים כמות גדולה של אמצעי לחימה, בהם טילי RPG, רובי קלאצ'ניקוב, רימונים, תחמושת רבה ואף טיל נגד מטוסים ואמצעי תצפית מתקדמים.

בזמן פעילות הסריקות, לוחמי יחידת מגלן זיהו וחיסלו מספר מחבלים שפעלו במרחב וניסו להוציא אל הפועל התקפות נגד הכוחות. עם סיום איסוף המודיעין והשלמת הסריקות בשטח, עברו הכוחות לשלב ההשמדה.

במבצע הנדסי ולוגיסטי מורכב, ובתיאום הדוק עם יחידת יהל"ם, הושמדו כ-70 תשתיות טרור במרחב בתוך דקה אחת בלבד. בצה"ל מציינים כי השמדת התשתיות מהווה פגיעה משמעותית ביכולת המבצעית של חיזבאללה באזור, וכי הפעילות להעמקת השליטה במרחב נמשכת.



