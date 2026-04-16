בדרך למפץ? אחרי נתק ממושך: שני יריביו של נתניהו נפגשו

אחרי נתק ממושך ועל רקע הנסיונות בגוש המרכז ליצור חיבורים, שני יריביו של נתניהו נפגשו בסוף השבוע האחרון. האם זה החיבור שיכריע את הבחירות?

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויו"ר כחול לבן בני גנץ חידשו את הקשר ביניהם וקיימו שיחה לאחרונה. על פי הדיווח של דפנה ליאל בחדשות 12, המפגש מגיע לאחר תקופה ממושכת של נתק בין השניים, ובזמן שנבחנות אפשרויות שונות לאיחודים לקראת מערכת הבחירות הבאה.

בסביבתו של גנץ קיים לחץ להרחבת השורות, כאשר על הפרק עומדים חיבורים אפשריים עם מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל ותנועת "הרבעון הרביעי". גם מצידו של בנט קיימת נכונות מוצהרת לשיתופי פעולה, מתוך כוונה למנוע אובדן קולות בגוש המרכז-ימין.

למרות שיח החיבורים, פער משמעותי מפריד בין השניים בנוגע להרכב הממשלה הרצויה. בני גנץ שואף להקמת ממשלת הסכמות לאומית רחבה שתכלול גם את בנימין נתניהו, במטרה להביא לייצוג של שני צידי המתרס הפוליטי סביב שולחן אחד. מנגד, נפתלי בנט הבהיר בראיונותיו האחרונים כי מטרתו היא החלפת שלטון נתניהו והקמת ממשלה בלעדיו.

בנט בחר שלא להתייחס לפרסום על השיחה בין השניים. גנץ אישר כי הוא מקיים פגישות עם דמויות שונות במטרה להוביל להקמת ממשלה רחבה של שמונים חברי כנסת, אך לא פירט מעבר לכך לגבי תוכן הדברים מול בנט.