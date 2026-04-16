בן גביר הגיע לערוץ 14; זה מה שהצופים עשו

ערב של קרבות צמודים נרשם אמש בפריים טיים. התוכנית המירוץ למיליון בקשת 12 הובילה את הטבלה עם 15.4%, אך רשמה ניצחון דחוק על האח הגדול ברשת 13 שהשיגה 14.2%.
בערוץ 14 קיוו לזינוק משמעותי בזכות אירוח השר איתמר בן גביר בתוכנית הפטריוטים, אך התוכנית הסתפקה ב-7% בלבד. בתחתית הטבלה נמצאת התוכנית בהסתורה של כאן 11 עם 3.6%.
בגזרת החדשות, מהדורת חדשות 12 מובילה עם 13%, ואחריה חדשות 14 שמבססת את מעמדה כמהדורה השנייה בגודלה עם 7.5%. חדשות 13 רשמה 5.8%, חדשות 11 השיגה 3.6% ומהדורת i24NEWS סוגרת את הרשימה עם 1.4%.
