בן גביר הגיע לערוץ 14; זה מה שהצופים עשו

קשת 12 רושמת ניצחון בקושי על רשת 13 בקרב הריאליטי. בערוץ 14, הראיון עם השר בן גביר בשיא הסערה סביב הדחתו לא הניב נתונים חריגים. אלו נתוני הצפייה המלאים של אמש

ערב של קרבות צמודים נרשם אמש בפריים טיים. התוכנית המירוץ למיליון בקשת 12 הובילה את הטבלה עם 15.4%, אך רשמה ניצחון דחוק על האח הגדול ברשת 13 שהשיגה 14.2%.

בערוץ 14 קיוו לזינוק משמעותי בזכות אירוח השר איתמר בן גביר בתוכנית הפטריוטים, אך התוכנית הסתפקה ב-7% בלבד. בתחתית הטבלה נמצאת התוכנית בהסתורה של כאן 11 עם 3.6%.

בגזרת החדשות, מהדורת חדשות 12 מובילה עם 13%, ואחריה חדשות 14 שמבססת את מעמדה כמהדורה השנייה בגודלה עם 7.5%. חדשות 13 רשמה 5.8%, חדשות 11 השיגה 3.6% ומהדורת i24NEWS סוגרת את הרשימה עם 1.4%.