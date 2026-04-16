היועץ החדש של בן גביר חושף: חברים קרובים ניתקו איתי קשר

היועץ החדש אל איתמר בן גביר, שניהל בעבר קמפיינים של השמאל, חושף כי בעקבות המינוי חברים קרובים ניתקו איתו קשר

המינוי של עופר רוזנבאום למנהל הקמפיין של השר איתמר בן גביר ומפלגת "עוצמה יהודית" הצליח להרים לא מעט גבות במערכת הפוליטית, אך נראה שהסערה האמיתית התרחשה דווקא במעגלים האישיים של יועץ התקשורת. בראיון לאיתמר פליישמן ונועם אמיר ברדיו "גלי ישראל", חשף רוזנבאום את התגובות הקשות שקיבל מחבריו למחנה השמאל בעקבות המהלך.

"את עוצמת הכעס שקיבלתי מאנשים מהשמאל, גם מכאלה שמאוד קרובים אליי, לא צפיתי", הודה רוזנבאום בראיון. לדבריו, המעבר לניהול הקמפיין של הדמות הכי מזוהה עם הימין האידיאולוגי הוביל לנתק פיזי ומלווה בדרמות אישיות: "זה ברמה של כאלה שהודיעו לי בוואטסאפ שהם לא מוכנים להיות יותר בקשר איתי וחסמו אותי".

רוזנבאום, שמוכר כאיש מקצוע בתחום ניהול המשברים והקמפיינים האגרסיביים, לא מתרגש מהניסיונות לצבוע אותו בצבע פוליטי כזה או אחר. עבורו, מדובר במשימה מקצועית גרידא, והוא מבהיר כי המניע שלו הוא האתגר המקצועי ולאו דווקא הזדהות עמוקה עם מצע המפלגה.

"אני לא ימני ולא שמאלן, אני קמפיינר עם מטרה, של עניין ואתגר", הצהיר. "היום אני עם ההוא ומחר עם מישהו אחר".