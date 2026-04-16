דיווח: חיזבאללה שיגר טיל לאיזור המרכז

בצל ההערכות כי בימים הקרובים תיכנס לתוקפה הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, ארגון הטרור שיגר הלילה טיל לעבר המרכז

המתיחות בצפון מסרבת להירגע, גם כאשר באופק מסתמן פתרון דיפלומטי: במהלך הלילה שוגר טיל על ידי ארגון הטרור חיזבאללה מאדמת לבנון לעבר מרכז הארץ. הטיל נפל בשטח פתוח ולא גרם לנזק או לנפגעים.

למרות שהירי בוצע לעבר אזור המרכז, תושבים רבים דיווחו כי לא התעוררו לקול אזעקות. בפועל, לא הופעלה התרעה במערכות פיקוד העורף ולא בוצע ניסיון יירוט על ידי מערכות ההגנה האווירית. המדיניות המבצעית הנהוגה במקרים כאלו היא אי-הפעלה של אזעקות כאשר מזוהה מסלול נפילה ודאי בשטח פתוח שאינו מסכן חיי אדם או תשתיות.

אסטרטגיה של "רגע לפני"?

השיגור הלילה מגיע בעיתוי רגיש במיוחד. בימים האחרונים דווח על התקדמות משמעותית במאמצים להשגת הסכם שלום או הסדר קבע בין ישראל ללבנון, בתיווך אמריקני אינטנסיבי. בירושלים גוברת ההבנה כי הנשיא דונלד טראמפ נחוש להביא לסיום הלחימה בצפון, וכי הוא עשוי לכפות על ישראל הפסקת אש מול חיזבאללה כבר בשבועות הקרובים כחלק ממהלך אזורי נרחב.

במערכת הביטחון מעריכים כי חיזבאללה מנסה לקבוע עובדות בשטח ולהפגין יכולות "עד הרגע האחרון", כדי לייצר תודעה של התנגדות ולא של כניעה להסדר שיוכתב מלמעלה על ידי המעצמות.