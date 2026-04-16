אזהרה לשעות הקרובות: קריסת עצים והפסקת חשמל

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על רוחות בהרי הצפון, בהר הכרמל ובהרי המרכז ב-16/04 החל מהשעה 24:00 בלילה ועד השעה 14: בצהריים. על פי ההתראה, תנשב רוח מזרחית בעוצמה של 45 קמ"ש, משבים עד 65 קמ"ש
למה ניתן לצפות
יתכנו תנאי נהיגה קשים מהרגיל בשל רוחות צד או בכבישים החשופים לרוחות חזקות, ובפרט בכבישים רטובים
יתכנו קשיים בשליטה בכלי תעופה קלים וכלי שייט קטנים
יתכנו הפסקות חשמל זמניות
תתכן קריסת ענפים ועצים ללא כל התראה מוקדמת
כיצד מומלץ להתנהג
יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם
יש לחזק ולקבע חפצים רופפים או העלולים להינתק ברוח חזקה כדוגמת אנטנות, אדניות, סככות, כבלים רופפים וכו', ולגזום ענפי עצים בגינה
יש לנהוג בזהירות ולהתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך
