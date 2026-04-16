אזהרה לשעות הקרובות: קריסת עצים והפסקת חשמל

השירות המטארולוגי פרסם לפני זמן קצר אזהרה לקראת השעות הקרובות. מה צפי לקרות ואיך צריך להתהג?

כ"ט ניסן התשפ"ו
רוחות חזקות צילום: אילוסטרציה AI

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על רוחות בהרי הצפון, בהר הכרמל ובהרי המרכז ב-16/04 החל מהשעה 24:00 בלילה ועד השעה 14: בצהריים. על פי ההתראה, תנשב רוח מזרחית בעוצמה של 45 קמ"ש, משבים עד 65 קמ"ש

למה ניתן לצפות

  • יתכנו תנאי נהיגה קשים מהרגיל בשל רוחות צד או בכבישים החשופים לרוחות חזקות, ובפרט בכבישים רטובים

  • יתכנו קשיים בשליטה בכלי תעופה קלים וכלי שייט קטנים

  • יתכנו הפסקות חשמל זמניות

  • תתכן קריסת ענפים ועצים ללא כל התראה מוקדמת

כיצד מומלץ להתנהג

  • יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם

  • יש לחזק ולקבע חפצים רופפים או העלולים להינתק ברוח חזקה כדוגמת אנטנות, אדניות, סככות, כבלים רופפים וכו', ולגזום ענפי עצים בגינה

  • יש לנהוג בזהירות ולהתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך

