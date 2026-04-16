רינה מצליח חושפת את העדפותיה הפוליטיות: "הוא צריך להוביל"

בעוד המערכת הפוליטית נערכת לטלטלות והסקרים האחרונים מראים על עלייה בכוחן של דמויות המרכז-ימין, העיתונאית רינה מצליח משרטטת הבוקר (חמישי) את הדרך של גוש השינוי אל הניצחון. בשיחה ברשת כאן ב', סימנה מצליח את גדי איזנקוט כדמות המפתח שעשויה להוביל את המחנה ביום פקודה.

"אני מהמרת שגדי איזנקוט יוביל את גוש השינוי", הצהירה מצליח. "לכל מי שמתעקש לחבר בין איזנקוט לבנט, אני אומרת שלא צריך לחבר ביניהם. צריך לדאוג שבני גנץ ויועז הנדל לא יבזבזו קולות, והשאר ירוצו בכוחות עצמם כדי שהמניפה במרכז תביא כמה שיותר מנדטים".

בנט מול איזנקוט: "הבדלים משמעותיים"

מצליח עמדה על ההבדלים המהותיים, לשיטתה, בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לבין הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. לדבריה, בנט עדיין סובל מחוסר אמון בקרב חלקים רחבים בציבור בעקבות אירועי ממשלת השינוי ב-2022.

"אני רואה הבדלים גדולים ביניהם", הסבירה. "לבנט יש גיבנת על הגב, יש לו הרבה שונאים שלא מאמינים לו. איזנקוט, לעומת זאת, הוא דמות חדשה יחסית בפוליטיקה העצמאית ואין לו שונאים. התרגלנו לכריזמה ה'בומבסטית' של נתניהו, אבל יש גם כריזמה שקטה ויותר עמוקה, וזה מה שאיזנקוט מביא איתו".