נתניהו בעננים: זו הבשורה שחיכתה לו הבוקר

מגזין ה'טיים' (TIME) האמריקני פרסם היום (חמישי) את רשימת 100 האנשים המשפיעים ביותר בעולם לשנת 2026, ואחד השמות הבולטים בה הוא ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. זוהי הפעם החמישית שבה נתניהו נכנס לרשימה הנחשקת, והפעם הנימוקים מתמקדים בשיקום מעמדו הפוליטי לאחר המשבר החריף בתולדות המדינה.

"כמו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נתניהו מצא את עצמו בעבר במדבר פוליטי", כתב הפרשן איאן ברמר בנימוקי הבחירה. "מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר 2023 הותירה אותו כאחראי לכשל הביטחוני החמור בתולדות ישראל, אך הקאמבק הפוליטי שהצליח לייצר מאז עשוי לעלות אפילו על זה של טראמפ עצמו".

ההישגים שסללו את הדרך חזרה

במגזין ניתחו את הגורמים שהובילו לחיזוק מעמדו של נתניהו בציבור הישראלי במהלך השנה האחרונה. בין היתר צוינו הפגיעה הקשה בתשתיות חיזבאללה בלבנון, התקיפות המשמעותיות נגד תוכנית הגרעין של איראן במהלך 'מלחמת 12 הימים' (לצד ארה"ב), וחילוצם של יתר החטופים מרצועת עזה.

עם זאת, ב'טיים' לא חסכו בביקורת וציינו כי המהלכים שהצילו את נתניהו פוליטית הם גם אלו שעלולים לסבך את מורשתו בזירה הבינלאומית. "המחיר האנושי בעזה, הרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון וההסלמה מול איראן שחקו את התמיכה בקרב צעירים אמריקנים", נכתב. "נתניהו טרם פתר את הבעיה שבמרכז הקאמבק שלו: הפעולות שהצילו אותו פוליטית הן גם אלו שיסבכו את מורשתו".

נבחרת המשפיעים של 2026

נתניהו אינו היחיד בזירה הבינלאומית שנכנס לרשימה. לצדו מופיעים שותפיו ומקביליו מהממשל האמריקני: הנשיא דונלד טראמפ, מזכיר המדינה מרקו רוביו, והשליח המיוחד למשימות שלום סטיב ויטקוף. גם ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, נכלל ברשימה.

בגזרה העולמית ניתן למצוא שמות כמו נשיא סין שי ג'ינפינג, ראש ממשלת קנדה מארק קרני, נשיאת מקסיקו קלאודיה שיינבאום והאפיפיור לאו ה-14.

גם עולם התרבות והאופנה זכה לייצוג בולט ברשימה השנה, עם שמות כמו המעצבים ראלף לורן וויקטוריה בקהאם, לצד השחקנים בן סטילר, בניסיו דל טורו, דקוטה ג'ונסון וקלייר דיינס.