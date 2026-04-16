המתקן הכי קשוח ב"מירוץ למיליון" מעמיד את הזוגות במבחן

תום ואלמוג סיימו במקום הראשון והם גם פותחים את המקטע החדש של המירוץ כשהם מובילים מול כולם. אבל במשימת הדו קרב הם ייאלצו להתמודד על המקום שלהם מחדש

הזוגות מגיעים לפרו, ואחרי שלוקח להם זמן לזהות מה היעד של המשימה הבאה, הם נאלצים להתמודד עם הפחדים והקשיים הכי גדולים שלהם.

אחרי שנאלצו להרכיב מבנה מסובך, מה שהוביל גם לפיצוץ של אזי ודני, הזוגות נתקעים דווקא במשימה הכי קשוחה שהייתה עד היום. גלגל העינויים, שבו אחד מבני הזוג צריך להיות קשור, להסתובב ולצלול לתוך בריכת מים - ולאחר מכן לירוק את המים במיכל.

מאי ואיתי הצליחו לעקוף את תום ואלמוג, אבל אז במשימת הדו קרב, הם הצליחו לעקוף אותם בחזרה - ולהיות שוב במקום הראשון. אסף ושלומי, עדי ואור נתקעו בדרך, ואז ספיר וספיר שיצאו דווקא אחריהם - הגיעו קודם לדו קרב מול מאי ואיתי, שלא הצליחו מול תום ואלמוג.

הפעם נראה שהפחד של ספיר שוב משתק אותה, בדיוק כמו במשימת המים הקודמת. היא מתחברת לגלגל ומתחילה לבכות, לא בטוחה שתצליח לעבור את המשימה.

האם היא תחליט לוותר מרצונה על הדו קרב ולתת למאי ואיתי לנצח? את זה נגלה בפרק הבא.