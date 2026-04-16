טרגדיה בבית שמש: נקבע מותו של ילד בן 7 שנפגע מרכב

תאונת דרכים קשה ברחוב חזון איש בבית שמש: ילד כבן 7 נפגע מרכב חולף וסבל מחבלה רב מערכתית. צוותי הרפואה ביצעו בו פעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים שערי צדק כשמצבו מוגדר אנוש אך בבית החולים נקבע מותו

תאונה קשה בבית שמש: ילד כבן 7 נפצע באורח אנוש לאחר שנפגע היום (חמישי) מרכב ברחוב חזון איש בעיר. כוחות רפואה והצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ופינו אותו לבית החולים תוך כדי מאמצי החייאה.

כונני מד"א ו'צוות הצלה' שהגיעו לזירה מצאו את הילד כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית קשה. פראמדיק 'צוות הצלה' נתי בן שמעון והחובשים ישראל לוצקין וישראל כהן שחזרו את הרגעים הקשים: "כשהגענו למקום ראינו ילד כבן 7 מוטל על הכביש מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מרכב בתאונת דרכים".

הצוותים הרפואיים החלו מיד בטיפול מציל חיים בשטח. "יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד״א וצוות הצלה התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב, הנשמות ומתן תרופות", הוסיפו.

לאחר הטיפול הראשוני בזירה, הילד פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א, כשמצבו מוגדר אנוש ופעולות ההחייאה נמשכות, להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים אך בבית החולים נקבהע מותו.