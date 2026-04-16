בצל המו"מ עם לבנון: אדרעי דוחק את התושבים מעבר לנהר זהרני

על רקע על שיחות והפסקת אש עם ממשלת לבנון , דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, פרסם הודעת אזהרה דחופה לתושבים השוהים מדרום לנהר הזהרני והנחה אותם להתפנות באופן מיידי: "כל תנועה דרומה מסכנת את חייכם".

דובר צה"ל בערבית פרסם לפני זמן קצר (חמישי) התרעת פינוי דחופה ורחבה לתושבי דרום לבנון הנמצאים דרומית לנהר הזהרני. בהודעה הובהר כי פעילות הטרור של חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדה בעוצמה במרחב.

"התקיפות נמשכות כאשר צה"ל פועל בעוצמה רבה באזור", נמסר בהודעתו של אדרעי. "מתוך דאגה לביטחונכם, אנו שבים וקוראים לכם לפנות את בתיכם מיד ולנוע צפונה לנהר הזהרני. אין לצה"ל כוונה לפגוע בכם, אך כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו - מסכן את חייו".





בצה"ל הדגישו בפני התושבים הלבנונים כי השהייה מדרום לנהר עלולה לסכן את חייהם ואת חיי משפחותיהם, והזהירו במפורש כי חזרה לאזור אוביקטו אסורה בשלב זה: "שימו לב: כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייכם".



כאמור, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם היום (חמישי) הודעה ברשתות החברתיות ובה התייחס למגעים בין ישראל ללבנון, וציין כי שיחה בין הנהגות שתי המדינות צפויה להתקיים כבר מחר, לאחר עשרות שנים ללא תקשורת ישירה.