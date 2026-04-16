החוזה מסין בתחזית מצמררת: "כבר בימים הקרובים"

פרופ' שושין ג'יאנג, שחזה במדויק את חזרת טראמפ ואת פרוץ המערכה מול איראן בפברואר האחרון, מפרסם תחזית מצמררת על מה שיקה בימים הקרובים

בעוד הדיווחים על הפסקת אש שברירית במזרח התיכון מעוררים תקווה זהירה, פרופסור שושין ג'יאנג, החוקר הסיני-קנדי שהפך לכוכב רשת בזכות תחזיותיו המדויקות להפליא, מפרסם תחזית קודרת במיוחד. ג'יאנג, שזכה לאמון מיליוני עוקבים לאחר שחזה את ניצחונו של דונלד טראמפ ואת תחילת המלחמה מול איראן ב-28 בפברואר, טוען כעת: ארה"ב בדרך לפלישה קרקעית לאדמת איראן, וזה עשוי לקרות כבר בימים הקרובים.

על פי הפרסום באתר 'וואלה', בסרטון חדש תחת הכותרת "סדר העולם של טראמפ", מנתח ג'יאנג את המצב הגיאופוליטי וטוען כי המצור האמריקני על מיצרי הורמוז וכישלון השיחות בפקיסטן בשבוע שעבר הם רק ה"פרומו" למערכה האמיתית. "המלחמה הזו לא לקראת סיום, היא רק בשיא ההסלמה", הוא מזהיר. "השמועות הן שטראמפ כבר חתם על פקודות המבצע לכוחות קרקעיים. שליחת אלפי החיילים הנוספים לאזור היא עדות לכך שהפלישה עשויה להתרחש כבר בסוף השבוע הנוכחי".

"מלכודת מוות בלב ההרים"

ג'יאנג, בוגר אוניברסיטת ייל המסתמך על מודלים של תורת המשחקים, מסביר כי מבחינה צבאית מדובר במהלך שיכול להתברר כהרה אסון עבור האמריקנים. הוא מצביע על הטופוגרפיה האיראנית כמרכיב המכריע: "האיראנים התכוננו לרגע הזה עשורים. תקיפה ממערב תתנגש ברכס הרי הזגרוס האימתני, שם ימתינו להם כוחות גרילה מנוסים. תקיפה ממזרח או מדרום תגרור את הצבא האמריקני למדבריות עצומים ומרחק רב מהמרכז האסטרטגי בטהרן".

לדבריו, ריכוז הכוחות האמריקני המסיבי באזור והדיווחים על גיוס מילואים נרחב בארה"ב מעידים על כך שממשל טראמפ נערך למלחמה עקובה מדם, שעלולה לעלות לאמריקנים במחיר כבד מאוד.

האסטרטגיה הנסתרת: שליטה עולמית באנרגיה

אלא שדווקא בנקודה שבה המלחמה נראית כ"התאבדות צבאית", ג'יאנג מציע זווית ניתוח מפתיעה על המניעים של הנשיא טראמפ. לטענתו, ייתכן שטראמפ למעשה מעוניין בזעזוע העמוק של הסדר העולמי הקיים.

התיאוריה של ג'יאנג גורסת כי מלחמה טוטאלית במפרץ הפרסי, שתביא להשבתה מוחלטת של ייצוא הנפט ממדינות ערב, תשרת אינטרס אמריקני ארוך טווח: הפיכת העולם לתלוי בלעדית בנפט המופק בצפון אמריקה וברוסיה.

"אם מיצרי הורמוז ייסגרו והכלכלה העולמית תרעד, הכוח יעבור לידי מי שמחזיק בברז הנפט החלופי", מסביר ג'יאנג. במצב כזה, מעצמות כמו סין, יפן ואירופה יהיו חייבות להישען על האנרגיה האמריקנית. "זה אולי נראה כמהלך טיפשי בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך טראמפ הופך את ארה"ב למרכז האנרגיה היחיד בעולם. המחיר יהיה קריסת הכלכלה כפי שאנו מכירים אותה, אבל ארה"ב תצא מהריסותיה כשליטה הבלתי מעורערת במשאבי העולם".