קיבוץ של מוזיאון- משואה לתקומה מתוקה

יום אחד קמה קבוצת צעירים וצעירות, עזבה את ביתה בפולין, עלתה ארצה והקימה קבוץ. בהתחלה – את "מצפה הים" במושבה נתניה (1936), ואחר כך את "יד מרדכי" בין מג'דל (אשקלון) לעזה (1943).

בעקבות אותם צעירים הגיעו קבוצות נוספות מבולגריה ומאורוגוואי שגם הם עזבו את ביתם בניכר והצטרפו לקבוץ החדש.

בראשית דרכם חיו באוהלים, בצריפים ובבדונים עד שבנו להם בתים. הציוד במקומות מגוריהם היה פשוט וצנוע: ארגזי תפוזים שימשו כרהיטים ושקי קש – כמזרונים. הבגדים היו מועטים ומשותפים לכולם.

מוזיאון האוסף

את החפצים שנותרו מהשנים הראשונות ופריטים מ"הרכוש" הדל של ימי בראשית, אספו ושמרו ועתה הם מוצגים לראווה בבית האוסף שממוקם במבנה היסטורי משנת 1945.

הצעירים והצעירות שבזכותם קיים הקבוץ הזה שוכנים היום בבית העלמין מתחת לעצי השקמה, אבל פניהם ומעשיהם נשקפים מהתמונות שעל קירות בית האוסף – "קבוץ של פעם".

האנדרטה לזכרו של מרדכי אנילביץ'

על הגבעה במרכז הקיבוץ, ניצבת האנדרטה לזכרו של מרדכי אנילביץ' שהוקמה בשנת 1951 בידי הפסל נתן רפפורט. בין עבודותיו המפורסמות של רפפורט: האנדרטה לזכר לוחמי המרד והנרצחים בגטו ורשה שבפולין, אנדרטה זהה ב"כיכר גטו ורשה" במוזיאון יד ושם, ופסל לזכרם של הלוחמים בקיבוץ נגבה.

הפסל עשוי בדמותו של גבר צעיר האוחז רימון ומביט אל האופק ואל המוזיאון. הפסל עומד על בסיס אבן ומתנשא לגובה של כארבעה מטרים, והוא מבין האיקונות המפורסמות של הנצחת השואה בארץ ובעולם.

לצד האנדרטה נמצאים שרידי מגדל המים של קיבוץ יד מרדכי. מגדל המים נבנה בידי חברי הקיבוץ ונחנך בטקס חגיגי בשנת 1946. במהלך הקרבות שהתחוללו בקיבוץ יד מרדכי בשנת תש"ח, מראה המגדל על הגבעה היווה מקור גאווה וכוח עמידה ללוחמים בשוחות. מגדל המים נפגע בהפגזות המצריות ובסופו של דבר נפל. חברי הקיבוץ החליטו להשאיר את שרידי המגדל במקומם.

פסלו של מרדכי אנילביץ', מנהיג האי"ל (ארגון יהודי לוחם) בגטו ורשה, ולצידו מגדל המים המופצץ, "גיבור" קרבות תש"ח ביד מרדכי מהווים את אחד הביטויים הוויזואליים הראשונים לביטוי "משואה לתקומה".

ברחבת האנדרטה סככת צל להדרכה והתכנסות, עמדות שמע בעברית, רוסית ואנגלית, ומקום רחב ידיים. העלייה לאנדרטה נגישה לנכים ולעגלות.

אתר שחזור הקרב בתש"ח

במלחמת העצמאות עמדו חברי קיבוץ יד מרדכי, בסיוע קבוצה קטנה של לוחמי פלמ"ח, בקרב עיקש וקשה מול הצבא המצרי במשך שישה ימים. סיפור קרבות יד מרדכי הינו אחד מהפרקים ההרואיים בתולדות מלחמת העצמאות, והוא מילא תפקיד חשוב בהגנה על הנגב כולו.

על מנת להנציח את האירועים, הקימו חברי הקיבוץ בשנת 1965 שחזור של עמדות הקרב, תעלות הקשר, כלי הנשק ומערך התקיפה של המצרים בגבעה הדרומית של הקיבוץ. סמוך לגבעה זו התרחש הקרב בשיא עוצמתו, וכאן נפלו מרבית החללים ורבים נפצעו. בעקבות פעילות השחזור הפך המקום ל"אתר חובה ("a must-see site") "המושך אליו מבקרים רבים לאורך השנים.

בשנת 2018 נחנך האתר מחדש לאחר שיפוץ נרחב הודות לתרומת המועצה לשימור אתרים ומשרד ירושלים ומורשת. עתה האתר נוח להגעה, מוצל, משוחזר לפי קודים היסטוריים של שימור אתרים, ונגיש לנכים.

מקומו של האתר משמש גם כמקום תצפית גיאוגרפית מרהיבה על האזור. ניתן לראות ממנו את אשקלון בצפון, את שדרות במזרח ואת השכונות הצפוניות של רצועת עזה מדרום.

באתר עמדות שמע המספרות את סיפור הקרב בעברית ובאנגלית.

מוזיאון יד מרדכי

דגם גטו ורשה- הדגם התלת־ ממדי של גטו ורשה מציג את רחובותיו, בתיו ומוסדותיו, והוא יחיד מסוגו. במקום מוצג סרט קצר על הגטו ועל חיי היום־יום בו, וניתן לבקש מצוות המוזיאון להפעילו.

בצדו השני של 'הגשר' מוצב דגם קטן יותר של שכונת פובישלה – השכונה בוורשה שמרדכי אנילביץ' גדל בה.

בונקר מילא 18

במרכז המוזיאון ,שחזור הבונקר התת־קרקעי שבו הסתתרו מרדכי אנילביץ׳ ולוחמיו בימים האחרונים של מרד גטו ורשה, ובו מצאו את מותם. בחלל מוצגים אמצעי הלחימה ששימשו את הלוחמים, ובהם בקבוקי מולוטוב ודגם של מכונת הירייה היחידה שהוברחה אל תוך הגטו. בתקרה נותר פתח שנפער בעקבות פגיעת טיל באוקטובר 2023 , המייצר חיבור מוחשי ומצמרר בין מאבקי העבר למציאות ההווה.

מהדלת הימנית נחשפת הדרך אל בית העלמין שבו קבורים חללי תש"ח שלחמו בקיבוץ יד מרדכי. בהמשך התצוגה תצלומים וחומרי מקור המתעדים את פעילותם של לוחמים יהודים בכוחות הפרטיזניים ברחבי אירופה בתקופת המלחמה

בקומת הגלריה העליונה תערוכות מתחלפות. למידע על התערוכה המוצגת כעת פנו לצוות המוזיאון בדלפק הכניסה.

ולקינוח משהו מתוק- בית הדבורה והדבש

פעילות נוטפת דבש בשלל פעילויות חווייתיות לכל הגילאים הכוללות תחנות פעילות שונות:

ביקור בבית הדבורה והדבש-מסע אל עולמן הקסום של הדבורים. עולם של סדר מופתי, חריצות, נאמנות מוחלטת, היררכיה מתוחכמת ואפילו – זמן לריקודים! (למרות שגם הם, משמשים לצורכי עבודה..).

דבוראי לבוש חליפה, מקבל את פני המבקרים ומאחורי חלון זכוכית מיוחד ואטום, פותח לנגד עיניכם כוורת פעילה, הומה ורוחשת באמצעותה נוכל ללמוד ולהבין מקרוב את דרכי הפעולה של הדבורים במקומן הטבעי ולהציץ אל נבכי עולמן הסודי.

נציין שיד מרדכי הוא אחד מעשרות אתרי מורשת שיהיו פתוחים חינם ביום העצמאות על ידי המועצה לשימור אתרים, משרד המורשת ומרכז השלטון המקומי.

שילוב של מורשת, שואה, גבורה ומתיקות. קיבוץ של מוזיאון.