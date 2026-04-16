לא רק ביטחון: המהלך המפתיע של איזנקוט ויוסי דגן

הסיור בשומרון והשיחה הארוכה עם יוסי דגן אינם רק אירוע ביטחוני; מדובר בצעד אסטרטגי של הרמטכ"ל לשעבר לעבר דור המנהיגות הבא של הימין

יו"ר מפלגת "ישר", ח"כ גדי איזנקוט, ערך אתמול (רביעי) סיור עומק ביישובי השומרון ובעיר אריאל. את הסיור ליוו השר לשעבר מתן כהנא וסגן ראש מועצת שומרון דוידי בן ציון. לכאורה, מדובר בסיור מקצועי בגזרה המוכרת לאיזנקוט היטב מתקופתו כמפקד אוגדת איו"ש, אך בפועל, מאחורי המראית העין הביטחונית, מסתתר מהלך פוליטי מחושב אל לב הקונצנזוס של המחנה הלאומי.

הפזילה ימינה: "ישר" מחפשת גשר

איזנקוט, שמזוהה עם המרכז הממלכתי, מבין שבמפה הפוליטית של 2026 – אי אפשר להוביל בלי דריסת רגל משמעותית בימין. בלי גשר אסטרטגי אל ציבור המתיישבים, מפלגתו החדשה "ישר" עלולה להישאר מפלגת נישה במרכז הצפוף.

הבחירה לסייר באוניברסיטת אריאל, ביישובים פדואל וברוכין ובחוות שובאל, אינה מקרית. "ההתפתחות בשטח והיקף הפעילות מרשימים מאוד", ציין איזנקוט, תוך שהוא משבח את שיעורי הגיוס הגבוהים של בני השומרון. נוכחותו של מתן כהנא לצדו – דמות המהווה גשר מוכר לציונות הדתית – רק מחזקת את המסר: איזנקוט מחפש "תעודת כשרות" פוליטית בציבור שעד כה לא ראה בו בן בית.

המומנטום בסקרים: הפריצה אל מעבר למרכז

הביקור בשומרון מגיע על רקע מגמה ברורה בסקרים האחרונים, המראים כי מפלגת "ישר" בראשות איזנקוט נמצאת בשיא של כל הזמנים עם 14-16 מנדטים. לראשונה, איזנקוט מצליח לעקוף את נפתלי בנט בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה בקרב גוש המרכז-ימין, כשהוא מתייצב על כ-22% תמיכה.

עם זאת, האסטרטגים של איזנקוט מבינים שכדי לשבור את תקרת הזכוכית ולהפוך לאלטרנטיבה שלטונית ממשית מול הליכוד, עליו "לגנוב" קולות מהימין האידיאולוגי – אלו שבחודשים האחרונים חשים חוסר נוחות עם הקיפאון הפוליטי. פנייה ישירה למתיישבים דרך דמויות כמו דגן היא הדרך היחידה שלו להפוך את המומנטום בסקרים לכוח שלטוני יציב.

יוסי דגן: הציר האסטרטגי של המחנה הלאומי

עבור איזנקוט, יוסי דגן אינו רק מארח מקומי, אלא ציר פוליטי רב-זרועי שחשיבותו חורגת מגבולות המועצה. מעמדו של דגן כיום נשען על תשתית פוליטית חזקה דרך קבוצת "הליכוד שלי" המונה אלפי מתפקדים, לצד הון אידיאולוגי משמעותי שצבר בהובלת המאבק לביטול חוק ההתנתקות והחזרה לצפון השומרון.

כאשר מוסיפים לכך את קשריו הבינלאומיים הענפים ואת יכולתו לחבר בין הזרמים השונים בימין, דגן מצטייר כדמות שמקשרת בין השטח למוקדי קבלת ההחלטות. המפגש הממושך איתו הופך לבעל משמעות אסטרטגית עבור פוליטיקאי כמו איזנקוט, המבקש לקנות אחיזה במחנה הלאומי ביום שאחרי נתניהו.

תחנת חובה בדרך להנהגה

הסיור בשומרון הוא רק יריית הפתיחה בקרב על הקולות שבין המרכז לימין האידיאולוגי. המפגש האישי בין איזנקוט לדגן מעיד על כך ששני הצדדים מבינים את כללי המשחק החדשים: איזנקוט זקוק ללגיטימציה של השטח כדי לפרוץ את תקרת הזכוכית של המרכז, בעוד דגן ממשיך לבסס את עצמו כתחנה הכרחית עבור כל מי ששואף להנהגה לאומית בעתיד.

השאלה שנותרה פתוחה היא האם הציבור בימין ישתכנע שמדובר בשינוי גישה עמוק, או שיראה בכך מהלך טקטי בלבד לקראת הבחירות הבאות.