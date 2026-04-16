הדסה בן ארי בהחלטה משמעותית: "הילדים מרגישים הכל"

בעוד ישראל נמצאת במלחמה מתמשכת, הסופרת הדסה בן ארי, מי שעומדת מאחורי המיזם המצליח "מלחמה של גיבורים", משתפת בהחלטה משמעותית שהתקבלה בנוגע לכרך השני של הסדרה. בפוסט חשוף היא מסבירה מדוע החליטה להוסיף לספר נספח חינוכי ומערכי שיעור, ומדגישה את החשיבות של תיווך המציאות לדור הצעיר.

"הילדים שלנו הרגישו מזמן את הסיטואציה – ישראל במלחמה," כותבת בן ארי. "רצינו להגן עליהם, לא רצינו לספר שיש הרוגים, פצועים וכטב"מים מעל הראש, אבל הם יודעים. הם תמיד יודעים. המלחמה הזאת לא מסתיימת, ולכל אחד מאיתנו יש נפגעים במעגל הראשון או השני. הם רואים, מרגישים וחווים".

לארגן את המידע עבור הילדים

לדברי בן ארי, הקושי העיקרי של ילדים הוא חוסר היכולת לארגן את המידע הרב שהם נחשפים אליו. "מלחמה של גיבורים" נועד לטפל בדיוק בנקודה הזו. "אנחנו מפחדים לספר להם כי אנחנו מכירים את האימה. אנחנו מעדיפים לעצום עיניים כמו בקפיצה חופשית, אבל הם לא עוצמים עיניים," היא מסבירה את הצורך בעבודה הצמודה עם צוות פסיכולוגיות על כל סיפור וסיפור.

כדי לתת מענה רחב יותר, הוחלט להוסיף לספר החדש נספח חינוכי הכולל מערכי שיעור וטקסים המותאמים לתלמידי היסודי, חטיבות הביניים, התיכונים ותנועות הנוער.

להיות המבוגר האחראי

בן ארי מדגישה כי הנספח החדש לוקח בחשבון את השונות הגדולה בין הילדים בישראל 2026. "יש את המסע של ילדי הדרום, ויש את המסע של ילדי הצפון. יש ילדים שאיבדו קרוב משפחה מדרגה ראשונה – בגוף או בנפש – ויש את ילדי פתח תקווה. יש ילדים חרדתיים יותר ופחות".

המסר המרכזי שלה להורים ולאנשי החינוך הוא הצורך בהתאמה אישית: "תהיו המבוגר האחראי שמוודא שהסיפור מתאים להם. בואו נהיה איתם בזה". המטרה של המהלך היא לאפשר לילדים לעבד את חוויות המלחמה דרך סיפורי הגבורה, מבלי להשאיר אותם לבד מול המציאות המורכבת.