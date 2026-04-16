"אין חובה לציית לעליון בתנאי קיצון": משה כהן אליה באמירה חריפה

בציוץ נוקב שפרסם, מזהיר פרופ' משה כהן-אליה כי התנהלות שופטי בג"ץ, ובראשם השופט יצחק עמית, דוחפת את המערכת למשבר חוקתי של אי-ציות. ברקע הדיון על סמכויות השר בן גביר והקרב על ועדת החקירה ל-7 באוקטובר

פאנליסט תוכנית "הפטריוטים" פרופסור משה כהן-אליה מציב סימן שאלה גדול מעל החובה לציית לפסיקות בית המשפט העליון בעת הנוכחית. בציוץ חריף שפרסם היום (חמישי), הוא מנתח את התנהלות שופטי בג"ץ ומזהיר כי המערכת המשפטית דוחפת את עצמה למשבר חוקתי של אי-ציות אזרחי וממשלתי.

כהן-אליה חוזר לימיו כסטודנט בשנה א' אצל פרופ' רות גביזון, ומזכיר כי ההצדקה המרכזית לחובה לציית לבית המשפט נשענת על "לגיטימיות מוסדית" – התפיסה שהגוף הוא מקצועי ועצמאי. אולם, לטענתו, כאשר בית המשפט חורג מסמכותו בצורה קיצונית, לגיטימציה זו נשמטת. "מבחינת ההצדקות התורת-משפטיות, אין חובה לציית לעליון בתנאי קיצון כאלה", הוא קובע.

"סרוס כוח המשילות של שר בישראל"

בהתייחסו לדיון הדרמטי בבג"ץ על סמכויותיו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כהן-אליה טוען כי השופטים – ובראשם השופט יצחק עמית, שאותו הוא מכנה "היפר-אקטיביסט ויהיר" – נסוגו מהכוונה להורות על פיטוריו של השר רק מתוך פחד מאי-ציות.

"עמית וחבריו מבינים את מגבלות הכוח, ומבינים היטב שמול כוח העם יפעיל הרבה יותר כוח ו/או פשוט לא יציית להם", כותב כהן-אליה. לכן, לשיטתו, בחרו השופטים בטקטיקה חלופית במהלך הדיון: ניסיון להתערב בכל פרט בנוהל העבודה של השר. "מה שהם ניסו לעשות לאורך כל הדיון הוא לסרס את כוח המשילות של שר בישראל", הוא מאשים, ומציין לשבח את נציגי הממשלה שדחו את ניסיונות ההתערבות הללו על הסף.

הקרב הבא: ועדת החקירה הממלכתית

כהן-אליה מזהיר כי הדיון על בן גביר היה רק קדימון למערכה האמיתית שתתרחש בשבוע הבא, בעתירות הדורשות מבג"ץ לחייב את הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר.

"כאן אני בהחלט צופה שהעליון לא יהיה מוכן לשחרר מילימטר וירצה להיות זה שקובע את הרכב הוועדה", הוא מתריע. לדבריו, לשופט עמית יש אינטרס ברור: "עמית רוצה להכתיב את הנרטיב של השבעה באוקטובר... הוא רוצה להפיל את האחריות בעיקר על הדרג המדיני ולנקות ככל האפשר את הדרג המקצועי".

את דבריו חותם הפרופסור בעקיצה חריפה כלפי תפיסת עולמה של מערכת המשפט כיום: "ככה זה במדינה שבה הריבון, קרי השופט, לוקח לעצמו סמכות, אך בורח כמו מאש מאחריות לאסון". אם בית המשפט ימשיך בקו זה, מעריך כהן-אליה, התוצאה תהיה בלתי נמנעת: "העם באמצעות נציגיו לא יציית לפסיקותיו".