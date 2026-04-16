בכיר איראני מאיים: "נטביע את כל הספינות האמריקאיות"

"ארה"ב חשופה לטילים שלנו": בכיר המשטר מוחסן רזאי תוקף את הפסקת האש וקורא להגברת המכות הצבאיות כדי למנוע מהכוחות בשטח להתארגן מחדש

מוחסן רזאי, מבכירי המשטר באיראן, התייחס הלילה (רביעי לחמישי) למתיחות האזורית והעביר מסר חריף כלפי ארצות הברית. בדברים שפורסמו בכלי תקשורת איראניים, טען כי כוחות הפועלים מטעם איראן כבר כיוונו אמצעי לחימה לעבר נכסים אמריקאיים.

"אני בשום אופן לא מסכים להמשך הפסקת האש", אמר רזאי. לדבריו, "הם כבר עכשיו מפרים את הפסקת האש. הפסקת אש פירושה אי-תנועה צבאית, אני בכלל לא מקבל את הפסקת האש. אנחנו חייבים להכניס מכות רצופות, לא לתת להם הזדמנות להכין את המלאים שלהם ולהביא כוחות".

בהמשך התייחס גם לנוכחות האמריקאית בים, וטען כי תפקידה השתנה: "צבא ארה"ב כבר לא יכול להשתנות יותר מזה, מלהיות צבא הוא הפך לשוטר בים. מר טראמפ רוצה להיות שוטר של מיצר הורמוז".

לדבריו, "הפעולה הזאת יצרה סכנה גדולה לצבא ארה"ב. הם בהחלט חשופים לטילים שלנו”. לצד זאת, טען כי המצור הימי אינו אפקטיבי: “זה לא משפיע בכלל, הספינות ממשיכות לעבור בקלות".

בתוך כך, גם יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד קליבאף התייחס לנושא ואמר הלילה כי "השלמת וגיבוש הפסקת אש מקיפה בלבנון יהיו תוצאה של ההתנגדות והמאבק האיתן של חיזבאללה ואחדות ציר ההתנגדות. ארה"ב חייבת לעמוד בהסכם".

עוד הוסיף כי "ההתנגדות ואיראן הן נשמה אחת, הן במלחמה והן בהפסקת האש. אמריקה צריכה לסגת מטעות 'ישראל תחילה'".