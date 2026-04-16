לאחר 34 שנה: טראמפ מודיע על שיחה בין מנהיגי ישראל ולבנון

אחרי 34 שנים של נתק: הנשיא לשעבר דונלד טראמפ חושף כי מחר תתקיים שיחה ישירה בין מנהיגי ישראל ולבנון במטרה להשיג "מרחב נשימה" אזורי. "זה יקרה מחר. נחמד!", כתב טראמפ ברשתות החברתיות

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם היום (חמישי) הודעה ברשתות החברתיות ובה התייחס למגעים בין ישראל ללבנון, וציין כי שיחה בין הנהגות שתי המדינות צפויה להתקיים כבר מחר, לאחר עשרות שנים ללא תקשורת ישירה.

לדבריו, מדובר במהלך שנועד, כהגדרתו, "להשיג מעט מרחב נשימה בין ישראל ללבנון". עוד הוסיף כי "עבר זמן רב מאז ששני המנהיגים שוחחו, בערך 34 שנים", וציין כי עצם קיום השיחה הוא צעד חיובי.

כאמור, לאחר סבב השיחות הראשון שנוהל בימים האחרונים בוושינגטון, בתיווכו של מזכיר המדינה מרקו רוביו, צפויה להיכנס לתוקף הפסקת אש בטווח הזמן המיידי, ייתכן כבר אפילו מהלילה.





כבר במשך מספר ימים מדווח כי כחלק מפתיחת המשא ומתן עם לבנון, צפויה להיכנס הפסקת אש כל שהיא לתוקף, גם אם באופן זמני. על פי מקורבים למשא המתן, נשיא לבנון ביקש זאת מישראל 'כמחווה של רצון טוב', כאשר גם ארה"ב והנשיא טראמפ תומכים ביוזמה.



ברקע המו"מ, ראש הממשלה התחייב אמש להכריע את מעוז חיזבאללה המרכזי בדרום לבנון בבינת ג'בל, ועמד על המוכנות הישראלית לחידוש הלחימה באיראן במידה והמשא ומתן יתקע ואמר: "כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבינת ג׳בייל. בינת ג'בייל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים: ׳הישראלים הם קורי עכביש׳. אנחנו עומדים להכריע את בינת ג'בייל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה"

