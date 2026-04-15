האלימות במגזר הערבי: גופת גבר נמצאה במכונית שרופה

האלימות במגזר הערבי. גופה של גבר נמצאה בתוך מכונית שרופה בכפר קאסם. הרקע לרצח לפי הערכות ראשוניות הוא סכסוך בין חמולות בעיר.

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד המשטרה על רכב שעולה באש בכפר קאסם בגזרת מרחב שרון. עם הגעת כוחות המשטרה והחירום למקום, אותר ברכב אדם ללא רוח חיים, ומותו נקבע בזירה על ידי גורמי הרפואה.

שוטרי מרחב שרון פתחו בחקירת נסיבות האירוע, מבצעים סריקות נרחבות לצד מצוד אחר החשודים במעשה. על פי הערכה ראשונית, הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך דמים מתמשך".

לפי נתונים של ארגון 'יוזמות אברהם', מתחילת שנת 2026, נרצחו 88 ערבים באירועי אלימות. בין הקורבנות 5 נשים.

בתקופה המקבילה אשתקד היו 76 קורבנות והנתונים משקפים עלייה של 15% במקרי הרצח במגזר.