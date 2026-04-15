הותר לפרסום: לוחם צנחנים נפצע קשה בדרום לבנון

דובר צה"ל מתיר לפרסם כי מוקדם יותר היום (ד׳), לוחם צה״ל נפצע באורח קשה וארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מירי רקטי בדרום לבנון.
הלוחמים הם מחטיבת הצנחנים. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.
הותר לפרסם כי לוחם צנחנים נפצע באורח קשה מירי רקטי בדרום לבנון. עוד 4 לוחמים נפצעו קל. משפחותיהם עודכנו
דובר צה"ל מתיר לפרסם כי מוקדם יותר היום (ד׳), לוחם צה״ל נפצע באורח קשה וארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מירי רקטי בדרום לבנון.
הלוחמים הם מחטיבת הצנחנים. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.
