הותר לפרסום: לוחם צנחנים נפצע קשה בדרום לבנון

הותר לפרסם כי לוחם צנחנים נפצע באורח קשה מירי רקטי בדרום לבנון. עוד 4 לוחמים נפצעו קל. משפחותיהם עודכנו

קובי פינקלר
כ"ח ניסן התשפ"ו
מסוק יסעור צילום: צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל מתיר לפרסם כי מוקדם יותר היום (ד׳), לוחם צה״ל נפצע באורח קשה וארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מירי רקטי בדרום לבנון.

הלוחמים הם מחטיבת הצנחנים. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

דרום לבנון שאגת הארי צנחנים הותר לפרסום

