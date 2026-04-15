המשטרה מחפשת נפגעים נוספים של המוהל מבני ברק

בית המשפט התיר לפרסם את שמו של המוהל החשוד בגרימת מוות ברשלנות בעקבות סיבוכי בברית מילה. כעת המשטרה מחפשת נפגעים נוספים על המוהל משה דרעי

המשטרה עצרה מוהל מבני ברק בחשד לגרימת מוות ברשלנות, בשל סיבוך בהליך ברית המילה.

לפני כשבועיים, נפתחה חקירה עם קבלת תלונה על מות תינוק , בחשד לגרימת מוות ברשלנות, בשל חשד לסיבוך בהליך ברית המילה שבוצע ע"י המוהל.

החשוד נעצר ונחקר. בימ"ש החליט על שחרורו למעצר בית ומחר בבוקר יתקיים דיון נוסף. בתוך כך התקבלו שתי תלונות נוספות בחשד לחבלה ברשלנות של המוהל.

היום, בימ"ש התיר לפרסם את פרטי החשוד.

כל מי שנפגע מהחשוד ששמו משה דרעי או יודע דבר על מקרים נוספים בהם היה מעורב החשוד, מתבקש להתקשר לטלפון 050-5065976 (או הודעת ווטסאפ) ולהגיע להגיש תלונה במשטרת רמת גן-בני ברק.