מטוס קרב איראני החריד את תושבי טהרן

תושבי טהרן נחרדו היום לשמוע מטוס קרב קורע את השמיים של העיר.

אחרי 40 יום של תקיפות ישראליות ואמריקניות, וביום השמיני של הפסקת האש, התפלאו התושבים לראות ובעיקר לשמוע מטוס קרב מפעיל את עוצמת מנועיו מעל העיר.

פאנטום איראני בשמי טהרן

השלטונות באיראן הזדרזו להרגיע כי לא מדובר שוב בתקיפות ישראליות או אמריקניות, אלא במטוס קרב איראני שיצא ללוות את מטוסו של מפקד צבא פקיסטן שהגיע לאיראן במסגרת התיווך בין ארה"ב ואיראן.

למי שתהה המטוס הוא מסוג פאנטום F-4, שנקנה מארה"ב עוד לפני המהפכה האיסלאמית באיראן. הייצור של המטוסים נעשה בשנות הששים ובשנת 1979 ניתקה ארה"ב את הקשרים עם איראן, כך שהמטוס הוא לפחות בן 50, ללא אספקה של חלקי חילוף.

במבצע 'עם כלביא' וביותר במבצע 'שאגת הארי' תקף חיל האוויר את שדות התעופה ובסיסי חיל האוויר האיראנים, והמטוס שטס היום בשמיים הוא שריד כמעט אחרון למה שנשאר מחיל האוויר האיראני, שההשקעה בו הופסקה לפני שנים כשמשמרות המהפכה העדיפות את הטילים.