מכה לשב"כ: צומצם משמעותית מעצר הלוחם החשוד בירי בשומרון

השב"כ עצר לוחם מילואים ומונע ממנו מפגש עם עו"ד, בימ"ש דחה את בקשת המשטרה להארכת מעצר של 12 יום והאריך ביומיים בלבד. עו"ד נתי רום מחוננו: "כואב לראות לוחם במילואים שהמדינה עושה שימוש כנגדו בכלים הכי חריגים שמשמשים כנגד אויבינו"

פרטים חדשים על המעצר בשומרון: לוחם המילואים שנעצר הבוקר (רביעי) בשומרון נלקח למתקן שב"כ ונמצא תחת צו חריג המונע ממנו מפגש עם עו"ד. הלוחם נעצר לפנות בוקר בשומרון ונלקח למתקן שב"כ. בשעות הצהרים ביקשו המשטרה והשב"כ בדיון סגור להאריך את מעצרו ב-12 יום. שופט בימ"ש השלום בפ"ת ארז נוראלי דחה את בקשת המשטרה והאריך את מעצרו של הלוחם ביומיים בלבד עד ליום שישי. את הלוחם מייצג עו"ד נתי רום מארגון חוננו.

הלוחם חשוד בהרג פלסטיני במהלך אירוע סמוך לכפר קוצרא לפני כחודש. מדובר באירוע שבו הותקפו רועי צאן יהודים בידי ערבים, וכוחות ביטחון אזרחיים ושל צה"ל הוקפצו למקום לסייע לרועי הצאן. בדיון היום בבימ"ש נחשף כי המחבל שנהרג הוא פעיל חמאס אשר היה מעורב בעברו בלינץ' בנערים יהודים שעשו טיול בר מצווה סמוך ליישוב מגדלים והותקפו בצורה קשה.

הלוחם, כבן 25, תושב השומרון, לחם בעזה כלוחם בגדוד דוכיפת, שימש כקשר סמ"פ, עשה מאות ימי מילואים, בוגר מכינה קדם צבאית. ערר שהגישו בארגון חוננו כנגד הצו החריג המונע מפגש עם עו"ד נדחה. בשלב זה הצו מונע מלוחם המילואים לפגוש בעו"ד עד היום בלילה.

עו"ד נתי רום מארגון חוננו "היום לפנות בוקר נעצר לוחם צה"ל במילואים ללא עבר פלילי ונלקח למתקן שב"כ לחקירות אינטנסיביות ותוך שימוש בצו חריג במיוחד של מניעת מפגש עם עורך דין. בבית המשפט הובהר כי הוא חשוד בירי לעבר בן מיעוטים לאחר תקיפה של רועים יהודים. כאשר שאלנו את היחידה החוקרת האם היא מודעת לכך כי בהלווייתו יצאה הודעת פרסום של חמאס והספדים של חמאס וכי הוא היה מעורב ואף נפצע באירוע של לינץ' ביהודים לפני מספר שנים, ילדים בני 13, ענתה היחידה החוקרת כי לא מדובר במידע רלוונטי לאירוע הזה.

צר לי וכואב לראות לוחם במילואים שהמדינה עושה שימוש של הכלים הכי חריגים והכי נדרים שאמורים להיות כלי שמשתמשים בו אך ורק לפי הגרועים שבאויבינו בשעת הצורך. כאן, לראות בשעת מלחמה לוחם צה"ל שעובר את החקירות האלה זה כואב שבעתיים".