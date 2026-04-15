2:3 ענק למכבי ת"א על מכבי חיפה בחצי גמר גביע המדינה

החבורה של רוני דיילה הבטיחה את המקום בגמר הגביע מול הפועל באר שבע בתום קרב ענקיות בטדי הריק. דור פרץ, אסאנטה ורוי רביבו כבשו לצהובים, איתן אזולאי רק השווה זמנית עבור ברק בכר.

מכבי תל אביב היא העולה השנייה לגמר גביע המדינה לאחר ניצחון 2:3 מרשים על מכבי חיפה הערב (רביעי) באצטדיון טדי מול 5,000 אוהדים. בדו-קרב טקטי על הכרטיס האחרון לתואר, החבורה של רוני דיילה עמדה בלחץ מול ברק בכר והבטיחה את המקום בקרב הישיר על הגביע מול הפועל באר שבע, שכזכור כבר הבטיחה את מקומה אמש בדרמה מול בני יהודה.



על כר הדשא, הקצב היה גבוה מהרגע הראשון. כבר בדקה ה-14, דור פרץ ניצל בישול מדויק של אלעד מדמוני כדי להכניע את ההגנה הירוקה ולתת לרוני דיילה יתרון מוקדם ומבטיח.



אלא שהמכונה של ברק בכר לא נלחצה, ובמהלך קבוצתי נחוש מצא עבדולאי סק את איתן אזולאי, ששלח כדור חזק לרשת, קבע שוויון מוצדק והשאיר את חצי הגמר בחיים לקראת דקות ההכרעה.

בדקה ה-58 נרשם רגע משמעותי נוסף: טייריס אסאנטה ניצל בישול מדויק של רוי רביבו כדי לקבוע 1:2 לזכות הצהובים ולשלוח את ברק בכר למחשבות על חילופים התקפיים.



דקות ספורות לאחר מכן, נגיעת יד של סק ברחבה העניקה למכבי תל אביב הזדמנות פז להגדיל את היתרון ולסגור עניין, אך עידו שחר בעט רק לחוץ הרשת.רוי רביבו הפך לכובש בעצמו ושלח כדור מדויק לרשת בדקה ה-76 שקבע 1:3 והעניק לדיילה מרווח נשימה משמעותי.



כזכור, אמש הבטיחה הפועל באר שבע את מקומה בגמר לאחר ניצחון 2:3 סופר-דרמטי על בני יהודה. הכתומים מהשכונה נתנו פייט אדיר וכמעט חוללו סנסציה שהייתה נרשמת בדפי ההיסטוריה, אך האיכות של החבורה מבירת הנגב הכריעה את הכף בדקות הסיום. כעת, כל העיניים נשואות לאצטדיון הלאומי כדי לראות מי תהיה היריבה שתעמוד מול הדרומיים בקרב על הגביע הנכסף.