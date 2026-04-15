"בא לי להרביץ לך!": הפיצוץ הגדול של דני ואזי ב"מירוץ"

פעם ראשונה שאין לי עצבים אליו": משימת הצינורות בפרו הצליחה להוציא את דני משלוותה, והפעם גם התואר "קונסטרוקטור" לא עזר לאזי מול הפיצוץ של בתו. צפו בהצצה לפרק הערב

המירוץ למיליון ממשיך לספק דרמות, והפעם על הכוונת: הצמד הכי משפחתי על המסך, דני ואזי. נראה שהגובה של הרי האנדים והלחץ של המשימות התחילו לתת את אותותיהם, כי במשימת הצינורות בפרו, האידיליה בין האב לבת נסדקה בשידור חי.

אחרי שהשניים הגיעו למקום האחרון בג'מייקה וניצלו מהדחה - הפעם הם במתח גבוה ועושים כל מה שאפשר כדי להישאר במירוץ. בפרק שישודר הערב (רביעי) הוויכוח התחיל סביב הרכבת מבנה צינורות כחול ומורכב. בעוד אזי ניסה להפעיל את הניסיון שלו כקונסטרוקטור ולתקתק עבודה, דני הרגישה שהוא פשוט "דוהר" ומסרב להקשיב לדיוקים הקטנים שלה. השיא הגיע כשדני, בדרך כלל הצד הרגוע יותר, איבדה את זה לחלוטין: "פעם ראשונה שאין לי עצבים אליו. בא לי להרביץ לך, יא נודניק!", היא הטיחה בו מול המצלמות.

קשת 12

למרות חילופי הדברים הקשים והתסכול ההדדי, הסוף היה (כמעט) מחויך. אזי נאלץ להודות בטעותו ולסכם בחצי חיוך: "קונסטרוקטור, קונסטרוקטור, אבל הבת שלך תיקח אותך". האם המתח הזה יחזק אותם להמשך או שזו רק תחילתה של התפרקות? נמשיך לעקוב.