בהלת ענק בדרום: חנויות נסגרו, אנשים צרחו

תושבים וקונים בנתיבות חוו היום (רביעי) רגעים של פחד, בעקבות מה שהוגדר כ"מכת דבורים" חריגה שפקדה את המרכז המסחרי בעיר. בתוך דקות ספורות, נחיל דבורים ענק מילא את האוויר, כשהוא צובא על חלונות הראווה, דלתות החנויות ועשרות מכוניות שחנו במקום.

בתיעודים שהופצו מהזירה נראים ענני דבורים צפופים הנעים בין האנשים, מה שגרם לרבים מהם לפצוח בצרחות ולברוח למקומות סגורים.

צרות בנתיבות: עשרות אלפי דבורים פשטו על המרכז המסחרי בעיר | תיעוד@Itsik_zuarets pic.twitter.com/lEGcTrS5ZD — כאן חדשות (@kann_news) April 15, 2026

"נעלנו את הדלתות וחיכינו"

בעקבות הפשיטה החריגה, חלק מבעלי העסקים במרכז המסחרי לא לקחו סיכונים. הם מיהרו לנעול את דלתות החנויות, סגרו את החלונות והנחו את הלקוחות להישאר בפנים עד יעבור זעם. "פתאום השמיים הפכו לשחורים מדבורים", סיפר אחד מבעלי החנויות. "אנשים התחילו לרוץ לכל עבר, פשוט נעלנו הכל כדי שאף אחת לא תיכנס פנימה".

הדבורים לא הסתפקו בחללי האוויר, ורכבים רבים שחנו במתחם כוסו בשכבה עבה של דבורים, מה שמנע מבעליהם להתקרב אליהם במשך זמן רב.