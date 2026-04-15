לאחר הדיון בבג"ץ על הדחת בן גביר: אלה הדרישות של היועמ"שית

לאחר שבדיון על הדחת השר בן גביר השופטים משכו לפשרה, נציגת היועצת המשפטית לממשלה הציגה מתווה "פשרה" משלה לבג"ץ, שנועד להגביל כמעט לחלוטין את כוחו של השר עד להגעה לסיכומים בינו לבין ראש הממשלה והיועמ"שית

דרמה של ממש מתחוללת סביב סמכויות השר, לאחר שנציגת היועצת המשפטית לממשלה הציגה היום (רביעי) בפני בג"ץ הצעה לצווי ביניים מחמירים במיוחד. על פי ההצעה, שמוגדרת על ידי נציגות הייעוץ המשפטי כ"פשרה" זמנית בלבד עד להגעה להסכמות כוללות מול שר הממשלה והיועמ"שית, יוטלו על השר מגבלות חסרות תקדים שמשנות לחלוטין את כללי המשחק ואת יכולתו לנהל את המערכת שעליה הוא מופקד.

הגזרה הראשונה והמשמעותית ביותר נוגעת לשלילת סמכויותיו הניהוליות של השר בכל הנוגע לאיוש תפקידי מפתח. במסגרת צווי הביניים המוצעים, נאסר לחלוטין לקדם או למנות בכירים לתפקידים רגישים במערכת. מדובר בתפקידים בעלי השפעה מכרעת על תחומים ננפיצים כגון ניהול חקירות, אכיפת חוק, התמודדות עם סוגיות של חופש ביטוי ומחאה, וכן תפקידי ייעוץ משפטי פנימיים.



בנוסף להקפאת המינויים, ההצעה חותכת את צינור הקשר הישיר שבין השר לבין השטח וקציני המשטרה. בג"ץ מתבקש להוציא צו שיאסור באופן מוחלט על המשטרה לצרף את השר לכל פעילות אופרטיבית או לאירועים בהם קיים פוטנציאל לחיכוך עם אזרחים. יתרה מכך, הוטלה דרישה לנתק את ערוצי התקשורת הישירים של השר מול סגל הפיקוד, כאשר נאסר על כל קצין משטרה לקיים קשר ישיר עם השר שלא בנוכחותו הישירה והמפקחת של המפכ"ל.

על פי המתווה, ייאסר על השר להתבטא פומבית או להעביר הנחיות בכל עניין הנוגע להפעלת כוח משטרתי בשטח. איסור זה מתרחב וכולל גם מניעה מוחלטת של התבטאויות מצד השר בנוגע לחקירות פעילות שמתנהלות כעת.

התגובה למתווה הקיצוני לא איחרה לבוא וייצרה סערה מיידית. עורך הדין פטר, המייצג את השר, דחה את ההצעה על הסף ובצורה נחרצת. בהודעה שמסר מיד לאחר הצגת התנאים, הוא הבהיר כי אין לראות במסמך הזה שום סוג של פשרה או ניסיון גישור. לדבריו, מדובר במהלך חד-צדדי שמשמעותו אחת ויחידה – הודעת הדחה דה-פקטו של השר מתפקידו, המרוקנת מתוכן את כל סמכויותיו החוקיות