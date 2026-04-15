אוטוסטרדת ההברחות: צה"ל תפס רחפן ממצרים עם 6 רובי סער

אוטוסטרדת ההבחרות נמשכת. כוחות צה"ל בגבול מצרים איתרו רחפן שנשא שישה רובי M-16.
מדובר צה"ל נמסר: "במהלך פעילות לסיכול הברחות אמצעי לחימה במרחב חטיבת פארן מוקדם יותר היום (ד'), כוחות צה"ל סרקו במספר מרחבים ואיתרו רחפן שנשא שישה נשקים ארוכים".
ההברחות מהגבול המצרי במעורבות של בדואים נמשכות. היום הצליח צה"ל לתפוס רחפן אחד ובו 6 רובי M-16. ולחשוב על כמה לא מצליחים לתפוס
תגובות