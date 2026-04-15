מבזקים
סרוגים

אוטוסטרדת ההברחות: צה"ל תפס רחפן ממצרים עם 6 רובי סער

ההברחות מהגבול המצרי במעורבות של בדואים נמשכות. היום הצליח צה"ל לתפוס רחפן אחד ובו 6 רובי M-16. ולחשוב על כמה לא מצליחים לתפוס

כ"ח ניסן התשפ"ו
הרובים שנתפסו בהברחה צילום: דובר צה"ל

אוטוסטרדת ההבחרות נמשכת. כוחות צה"ל בגבול מצרים איתרו רחפן שנשא שישה רובי M-16.

מדובר צה"ל נמסר: "במהלך פעילות לסיכול הברחות אמצעי לחימה במרחב חטיבת פארן מוקדם יותר היום (ד'), כוחות צה"ל סרקו במספר מרחבים ואיתרו רחפן שנשא שישה נשקים ארוכים".

גבול מצרים הברחות M-16 רחפן

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה