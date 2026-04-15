שלושה ימים אחרי שיצא מבית "האח הגדול": זוהר אייזיק נפרד

זוהר אייזיק, יוצא "האח הגדול", עשה צעד מפתיע - ונפרד מאחד האלמנטים הכי מזוהים איתו מאז שיצא מהתוכנית.

אייזיק, שהקהל הכיר בבית "האח הגדול" עם שיערו הארוך שהפך לחלק בלתי נפרד מהמראה שלו, החליט לגזור אותו - ולתרום למען נשים, נערות וילדות המתמודדות או מחלימות מסרטן.

צפו בזוהר תורם את שיערו

יח"צ

לא עוד שינוי לוק

השיער הארוך של אייזיק לא היה סתם סטייל - אלא חלק מהדמות שהוא הביא למסך. הלוק של רוכב הסוסים, יחד עם הצמה הבולטת, הפכו לסימן היכר שמבדל אותו.

דווקא בגלל זה, ההחלטה לגזור את השיער מקבלת משמעות עמוקה יותר - לא רק שינוי חיצוני, אלא מהלך עם ערך.

כשמראה הופך למחווה

הגזירה נעשתה כחלק מקמפיין תרומות שיער, שמטרתו לסייע ביצירת פאות לנשים המתמודדות עם סרטן. אבל מעבר לקמפיין עצמו, הסיפור כאן הוא אחר: לקחת משהו שמזוהה איתך ולבחור לוותר עליו כדי לתת לאחרים.