מי המדינות המובילות בעלייה לארץ? כל הפרטים

נתוני משרד העלייה והקליטה לקראת יום העצמאות ה-78 חושפים: למרות המלחמה והאיומים, אלפי יהודים מרוסיה, ארה"ב וצרפת המשיכו להגיע לישראל. הנתון המפתיע: העולים מעדיפים להתגורר בתל-אביב והמרכז המטווח יותר מירושלים השקטה יחסית

לקראת חגיגות יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, משרד העלייה והקליטה מפרסם נתונים מעודדים על היקף העלייה לישראל בשנה החולפת. על פי הנתונים, בין התאריכים 1.5.2025 ועד 24.4.2026, עלו לישראל 18,696 עולים חדשים מ-103 מדינות שונות ברחבי העולם.

אמנם מדובר בירידה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז הגיעו ארצה 26,211 עולים, אך הגעתם של אלפי יהודים בעיצומה של תקופה ביטחונית מורכבת מהווה תעודת כבוד לחוסן הלאומי.

הנתון הגבוה יחסית של עולים חדשים בשנת מלחמה, מעיד על רצונם העז של העולים החדשים להגיע לישראל גם בזמנים קשים, ולמרות המכשולים בנתיבי האוויר בשל החלטת חברות זרות רבות להפחית משמעותית את כמות הטיסות לישראל או לא לחדש עד הודעה חדשה את הקשרים האוויריים עם מדינה במלחמה מתמשכת.

מאיפה הגיעו העולים ואיפה בחרו לגור?

המדינה המובילה במספר העולים היא רוסיה, ממנה הגיעו 6,094 עולים. אחריה ברשימה נמצאות ארצות הברית עם 3,469 עולים וצרפת עם 3,277 עולים. בנוסף, נרשמה עלייה ממדינות רבות ובהן בריטניה, אוקראינה, קנדה, בלארוס, גיאורגיה, ארגנטינה, גרמניה, דרום אפריקה, ברזיל ואוסטרליה.

נתון מעניין עולה מבחירת מקום המגורים של העולים החדשים. למרות איום הטילים המתמשך מצד איראן וחיזבאללה, רוב העולים בחרו לקבוע את ביתם דווקא בתל אביב ובאזור המרכז.

זאת למרות שבירושלים נשמעה כמות פחותה בהרבה של אזעקות לאורך התקופה האחרונה. ייתכן והסיבה לכך היא רצונם של העולים החדשים להעצים עוד יותר את תחושת "עמו אנוכי בצרה" ולבוא דווקא למקום המטווח יותר, וגם בשל ידיעתם שתל-אביב והמרכז מציעה להם יותר "לתפוס עולם בארץ" בעיקר בתחום התרבות.

חיזוק משמעותי לעם ישראל

העלייה לארץ אינה המדד היחיד לחיזוק העם בעת הזו.

בראיון לפודקאסט "אויעבר חוכמעס" עם אריאל שרפר באתר "סרוגים", ציין הרב שמואל סלוטקי, דיין לגיור בתכנית "נתיב", כי מאז ה-7.10 חלה עלייה משמעותית במספר המבקשים להתגייר.

המבקשים להתגייר, בדומה לעולים החדשים, מחזקים משמעותית את עם ישראל ומעניקים לו חוסן חברתי ורוחני המוקרן לעולם כולו.