אלשיך, ניצן ומנדלבליט המושחתים ניסו לתפור את ראש הממשלה

ח"כ משה סעדה מהליכוד במתקפה על ראשי מערכת אכיפת החוק גם במשפט נתניהו: "ניסו לתפור את נתניהו" וגם על פרשת כוח 100: "הפצ"רית, אמיתי איסמן וגלי בהרב מיארה - זה בלתי נתפס... הם בחרו להגן על המערכת כמו ארגון פשיעה..."

חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד), לשעבר סגן ראש מח"ש, פותח את הלב בראיון נוקב לנתנאל איזק באתר 'סרוגים'.

משינוי התפיסה הביטחונית מול איראן, דרך הביקורת החריפה על מערכת המשפט והפצ"רית בפרשת 'כוח 100', ועד לחוק "לא שירתת – לא קיבלת". סעדה: "הציבור מבין שאנחנו במלחמה על הקיום שלנו"

במסגרת התכנית "כיפות ברזל" באתר 'סרוגים', אירח נתנאל איזק את חבר הכנסת משה סעדה לשיחה פתוחה על המצב הביטחוני, המערכת המשפטית והשבר הפוליטי.

סעדה, שמביא איתו ניסיון רב שנים מתוך קרביה של מערכת אכיפת החוק, לא חוסך בביקורת על מה שהוא מכנה "שחיתות מערכתית" וקורא לשינוי סדרי העדיפויות הלאומיים.

על המלחמה והשינוי האסטרטגי: "מהרתעה להכרעה"

סעדה פתח בהתייחסות למצב המורכב בצפון ובדרום, והשווה את האיום הנוכחי לתקופות אפלות בהיסטוריה היהודית.

"זה מורכב... אנחנו עכשיו 81 שנים לשואה שאויב נאצי ביקש להשמיד אותנו, ויש אויב נאצי שביקש להשמיד אותנו ומדינת ישראל ידעה את זה והכילה את זה... פחדו. מדינת ישראל הייתה מורתעת. אני חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל היום שינוי מגמה אחרת לגמרי – ממורתעת להרתעה, להכרעה ולניצחון".

סעדה הדגיש כי המלחמה הנוכחית אינה על טריטוריה אלא על עצם הקיום: "זה לא מלחמה על גבולות... זה מלחמה על עצם הקיום... אין לי ספק שהמחצית הבאה זה נוקאאוט".

הוא הוסיף כי "בשבעה באוקטובר היינו כפסע מהשמדה. אם חיזבאללה היה נכנס לאירוע... הם מתלכדים חמאס ואנחנו יודעים מה עשה... 130,000 אנשי מיליציות שיעיות שעוברות דרך ירדן... זה היה התרחיש, והיום אנחנו משמידים את טבעת החנק וזה האירוע".

"מערכת מושחתת": הביקורת על הפרקליטות ותיקי נתניהו

כמי ששימש כסגן ראש מח"ש, סעדה שב ותוקף את בכירי המערכת בתקופת חקירות ראש הממשלה.

איזק: "אתה אחד הקולות הדומיננטיים בסיפור של תיק נתניהו... אנחנו רואים ראש ממשלה בזמן מלחמה נדרש להעיד."

ח"כ משה סעדה: "אירוע הזוי. אני הייתי בפרקליטות, ממלא מקום ראש מח"ש, ואני רואה איך המערכת מושחתת. איך שלושה אנשים – אלשיך, ניצן ומנדלבליט – מתעבריינים בשירות החוק... להשיג דבר אחד: לתפור את ראש הממשלה שלא דרך הקלפי... המערכת ביקשה לא לרדוף צדק, לרדוף את ראש הממשלה".

סעדה אף השווה את הלחץ על נתניהו בזמן מלחמה לעבודה של מנתח: "זה כמו שיש מנתח שמנתח את הילד שלי עכשיו. אני לא רוצה שיתעסק בשום דבר חוץ מלדאוג לילד שלי... ואז אומרים לו: עזוב הכל... ותתייצב לדיון. זה אפס קשב. זו רדיפה".

פרשת 'כוח 100' והפצ"רית: "עלילת דם"

אחד הנושאים הטעונים בראיון היה הטיפול המשפטי בלוחמי 'כוח 100' והדלפת הסרטון משדה תימן.

"מה האינטרס שלהם לעשות את התיק הזה באמצע מלחמה?"

ח"כ משה סעדה: "היה ברור לכל מי שמקצוען כמוני שמי שהדליף זה רק הגוף שמחזיק בקלטת... גלי (בהרב-מיארה) מינתה את הסגן של הפצ"רית לחקור את הדלפת הקלטת. זה שקר. נראה לך שאם רוצים לחקור את ראש הממשלה, הסגן שלו יחקור אותו? אמרתי לסגן הפצ"רית בוועדת חוקה: 'ברור שאתה משקר, ברור שאתה לא חוקר'... הם רודפים את כוח 100, הם צריכים להתנצל בפניהם".

סעדה הוסיף בכאב: "הפצ"רית, אמיתי איסמן וגלי – זה בלתי נתפס... הם בחרו להגן על המערכת כמו ארגון פשיעה... הם רצו להיראות בסדר בפני העולם וחיפשו שעיר לעזאזל".

המאבק על הסטודנטים לרפואה: "לא שירתת – לא קיבלת"

סעדה מקדם בכנסת את "חוק המשרת", ומתריע מפני אפליה נגד לוחמים ומפני הכשרת רופאים ב"מוקדי טרור".

הנושא של ערביי ישראל ולימודי הרפואה... מציגים אותך כגזען.

ח"כ משה סעדה: "זה לא גזעני, זו מציאות... 45% מהתקנים ללימודי רפואה הולכים לציבור הערבי... הבן שלי עשה 430 יום מילואים בשריון בחאן יונס – מי יתקבל? יש אפליה מקלקלת לטובת הלא-משרתים... מי שלא משרת - לא מקבל, נקודה. אני לא שואל אם אתה דתי או ערבי".

סעדה חשף נתונים מדאיגים על הכשרת פלסטינים בתוך ישראל: "מתברר לי שיש 161 פלסטינים מחברון וג'נין שעושים פה הכשרה... על חשבון המשרת... איש חמאס מחברון מגיע יום יום, ובשעת חירום הוא יצטרך לטפל בחייל? הוא לא יטפל... הסטודנטים (ערביי ישראל) לומדים במוקדי הטרור בנאבלס ובאל-קודס, עוברים אינדוקטרינציה חמאסית על מלא ומחזירים אותם לטפל בחיילים. את זה חייבים לבטל".

אסוציאציות וסיום: "אנחנו פרק תנ"כי"

בסיום הראיון, התייחס סעדה למספר דמויות פוליטיות:

בנימין נתניהו: "מושיעם של ישראל... האיש שעשה את השינוי".

"עצוב... איש שהיה לוחם הולך למקום הכי נמוך. שמטנף ומחרב את הציונות הדתית – המגזר שהוא חוד החנית. איש שיש בו שנאה אין חלקי עמו.

"עצוב... איש שהיה לוחם הולך למקום הכי נמוך. שמטנף ומחרב את הציונות הדתית – המגזר שהוא חוד החנית. איש שיש בו שנאה אין חלקי עמו. נפתלי בנט: "פעם היה אח, היום הוא 'אח לנשק'... שנאה וקנאה מוציאות את האדם מן העולם".

לקראת יום השואה, חתם סעדה במסר אופטימי למרות המחיר הכבד: "ההבדל הוא שאז לא הייתה לנו מדינה וכמעט הושמדנו. היום שילמנו מחיר קשה בשביעי לאוקטובר, אבל יום אחר כך קמנו ונלחמנו... היום יש לנו צבא חזק... אנחנו משמידים את האויב ועושים טוב לכל העולם החופשי".